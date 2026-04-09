Dile adiós a la mesa del comedor: esta es la alternativa que es tendencia

No caben dudas de que la mesa del comedor ha sido un mueble que no ha faltado en las casas. Allí históricamente se han reunido las familias, celebrado momentos importantes y comidas deliciosas.

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Sin embargo, con los cambios actuales se ha ido reemplazando la mesa tradicional por lo que antes era imprescindible hoy es prescindible. La vida actual tiene otras prioridades por lo que este mueble ha quedado relegado.

¿Cuál es la alternativa a la mesa tradicional?

En la actualidad ya no se tiene una habitación exclusiva a comer, sino que se integra al living o se reemplaza la mesa tradicional por barras, mesadas amplias o mesas auxiliares móviles.

Otra de las opciones que se utilizan son las islas de cocina que se consolidan como la alternativa preferida para reemplazar las mesas de comedor.

La isla de cocina es una gran opción.|Canva

Las razones por la que se reemplaza la mesa son:



Hogares más pequeños y multifuncionales : se priorizan los muebles que cumplen con más de una función.

: se priorizan los muebles que cumplen con más de una función. Nuevos hábitos de comida: la vida actual reduce los encuentros formales por lo que son cada vez menos los momentos en que todos se sientan a comer.

la vida actual reduce los encuentros formales por lo que son cada vez menos los momentos en que todos se sientan a comer. Preferencia por muebles móviles o plegables; estas opciones nos permiten poder reorganizar el espacio según la actividad del momento.

estas opciones nos permiten poder reorganizar el espacio según la actividad del momento. Influencia de la tecnología: hay quienes prefieren ver contenido mientras comen por lo que se desplaza la mesa.

hay quienes prefieren ver contenido mientras comen por lo que se desplaza la mesa. Nuevas formas de sociabilidad: los encuentros sociales suelen ser más informales, con picadas o comidas tipo buffet. Esto reduce la necesidad de una mesa amplia para recibir invitados.

los encuentros sociales suelen ser más informales, con picadas o comidas tipo buffet. Esto reduce la necesidad de una mesa amplia para recibir invitados. Tendencias estéticas minimalistas: quienes se inspiran en el diseño contemporáneo prefieren espacios despejados y muebles ligeros.

quienes se inspiran en el diseño contemporáneo prefieren espacios despejados y muebles ligeros. Cambio en la idea de "hogar"; una casa es tomada actualmente como un espacio dinámico, adaptable, no como una estructura fija. La desaparición de la mesa del comedor refleja esta búsqueda de libertad espacial.

Si bien la mesa del comedor no desaparece totalmente, deja de ser la protagonista exclusiva del hogar. En su lugar surge lo versátil, que se adapte a nuevos ritmos de vida.