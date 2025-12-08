Dile adiós a la mesa del comedor, esta es la tendencia que se instalará en 2026, según la IA

La decoración del hogar siempre es un tema que despierta curiosidad, sobre todo cuando se avecina un nuevo año. Es que la mayoría de las personas busca comenzar el año con ambientes reformados, con nuevos aires y cambios dentro y fuera de casa.

En este sentido, la Inteligencia Artificial (IA) se instala como una tecnología amigable con quienes gustan de rediseñar los interiores del hogar. Es que a través de estas aplicaciones se pueden conocer las diferentes tendencias que se van imponiendo y un ejemplo de ello es sobre la que podría desplazar a la tradicional mesa de nuestro comedor.

¿Adiós a la mesa del comedor?

La mesa del comedor es uno de los elementos centrales de cada casa ya que es en donde la familia se reúne para compartir la comida y comunicarse con mayor tranquilidad. Sin embargo, esta podría ser desplazadas teniendo en cuenta el avance de tendencias que poco a poco se van instalando en algunos países.

“Si bien la mesa de comedor tradicional no desaparecerá por completo, la tendencia que se está imponiendo con fuerza y que está desplazando al comedor formal y ultraestilizado es la multifuncionalidad y la integración en la cocina o en el salón”, remarca en este sentido Gemini, IA creada por Google.

¿Qué tendencia se impondría en 2026?

De acuerdo con Gemini, “la tendencia principal es el ‘Adiós al Comedor como Estancia Separada’ para dar paso a soluciones mucho más flexibles y prácticas”. De esta manera, la IA hace referencia a cómo confluirá la evolución de la decoración de este espacio de la casa.

La Inteligencia Artificial remarca que la tendencia que desplazaría al comedor formal, aquel que incluye a la tradicional mesa, se enfoca en un diseño de isla de cocina escultural y extensible. “Este es el elemento que más le quita protagonismo a la mesa de comedor independiente”, respondió Gemini y ofreció las siguientes características:

