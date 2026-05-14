5 Ideas de islas de cocina para reemplazar al comedor: son más prácticas y bonitas

Remodelar la cocina puede parecer una tarea titánica si no se tiene un plan que permita mejorar la funcionalidad del espacio; en este sentido, las islas de cocina se han transformado en la gran opción. Reemplazar la mesa del comedor tradicional por una estructura multifuncional puede ser más fácil y cómodo de lo que aprece.

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¿Qué son las islas que están reemplazando las cocinas tradicionales?

Dentro del diseño de interiores actual, las islas de cocina están revolucionando las cocinas tradicionales, convirtiendo los espacios en lugares más funcionales, integrando penínsulas con mesas integradas. En 2026, la tendencia se centra en maximizar espacios, opción pensada para viviendas más compactas, priorizando la fluidez, la sostenibilidad y la conexión entre la cocina y el salón.

5 ideas para reemplazar tu cocina tradicional por una isla multifuncional

Península con Mesa Comedor Integrada

Esta es una de las opciones en tendencia para el 2026, la cual es ideal para espacios pequeños o abiertos; esta solución une zonas de trabajo con una mesa de comedor que se encuentre a la misma altura.

Península con Mesa Comedor Integrada|Imagen de IA generada con Canva

Isla de cocina con fregadero y parrilla

Con esta opción se busca centralizar todas las tareas, al colocar una estufa y fregadero dentro de la isla, lo que transforma el espacio en un lugar más eficiente para preparar alimentos y realizar limpieza cotidiana.

Isla de cocina con fregadero y parrilla|Imagen de Banco de imagenes de Canva

Isla de cocina con barra

Este diseño de una sola leiona o de dos nivelesestá pensado para cocinar (preferentemente nivel superior) y otro (nivel inferior) en el que se prioriza el espacio para desayunos y comidas.

Isla de cocina con barra |Imagen generada con IA

Isla estilo mueble de diseño

Si buscas un espacio multifuncional, opta por un área pensada para mesa de trabajo con estilo “flotante”, lo que aporta funcionalidad y convierte el espacio en el centro de las miradas.

Isla estilo mueble de diseño|Imagen de IA generada con Canva Pro

Isla Modular Móvil

Esta es una opción perfecta para espacios estrechos o que requieran adaptarse de manera constante. Para transformar tus espacios en un mobiliario funcional, opta por agregar ruedas que permitan la movilidad.

Isla Modular Móvil|Imagen de IA generada con Canva

Este tipo de espacios se ha colocado como una gran opción en 2026, no solo por su versatilidad, sino por la funcionalidad que permiten, reduciendo a su vez el espacio necesario para un hogar cómodo.