Feng Shui: el poderoso amuleto de julio que debes llevar en el bolsillo

Comenzó el mes de julio y muchas personas han acudido a sus creencias de preferencia para consultar sobre cómo el séptimo mes del 2026 las sorprenderá. Las predicciones del Feng Shui, la Astrología y la Numerología son de las más requeridas en esta jornada.

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En este marco, la filosofía oriental del Feng Shui apuesta por la búsqueda de la armonía como el paso previo para que las buenas energías lleguen a nuestras vidas y fluyan sin obstáculos en nuestro hogar. Ahora, con el comienzo de un nuevo mes, esta creencia nos anima a llevar con nosotros un amuleto muy particular.

Feng Shui en julio

En el séptimo mes del 2026 las premisas del Feng Shui están marcadas por la energía del Caballo de Fuego, un período de altísima intensidad, pasión y movimiento que puede generar tanto un gran impulso creativo como tensiones si no se equilibra.

Los expertos en Feng Shui afirman que para aprovechar al máximo el mapa energético de este mes, es fundamental enfocarse en el centro del hogar y en el sector Sur, áreas clave donde la luz y la ventilación deben fluir sin obstáculos para activar la buena fortuna y el reconocimiento profesional.

¿Romero en el bolsillo?

Más allá de la recomendación que el Feng Shui ofrece en torno al hogar y las energías durante el mes de julio, entre sus tradiciones se encuentran también los amuletos. Al respecto, esta creencia invita a llevar una pequeña rama de romero en el bolsillo o en la cartera ya que, afirma, ayuda a purificar el ambiente personal, alejar las energías negativas y mantener un mayor equilibrio emocional, favoreciendo también la llegada de buenas oportunidades.

En el Feng Shui, el romero es considerado un poderoso amuleto de transmutación energética, protección y atracción de abundancia. Por lo tanto, para activar su poder, basta con colocarlo con una intención clara de protección al salir de casa y renovarlo cada vez que la hierba se haya secado por completo, devolviendo la anterior a la tierra como agradecimiento.