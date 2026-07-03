ÚLTIMA HORA: Muere uno de los músicos más importantes de la música regional mexicana, esto se sabe

Este jueves 02 de julio, México perdió a una de sus grandes figuras dentro del mundo de la música, pues se ha confirmado que el aclamado e histórico músico, Don Ramiro Cavazos falleció a la edad de 99 años, dejando un gran legado dentro de la música regional mexicana.

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Considerado por muchos artistas como una leyenda de la música, Ramiro Cavazos formó parte de la identidad musical de todo el país, pues con una gran trayectoria ayudó a la expansión de géneros como el Tex-Mex, además de ser uno de los músicos más influyentes en estas corrientes.

¿De qué murió Ramiro Cavazsos?

Aunque de momento su familia no se ha pronunciado sobre las causas exactas de la muerte del músico, en seguida miles de seguidores lo asocian a causas naturales y si bien, esto no se ha confirmado, se ha especulado debido a que tenía la increíble edad de 99 años.

Algunas agrupaciones y artistas han compartido su pésame a su familia, dentro de ellos Grupo Pesado, Los Invasores de Nuevo León, por mencionar algunos, siendo este un gran influyente dentro de su obra y visión musical.

¿Quién fue Don Ramiro Cavazos dentro de la música?

A través de los años, se le reconoció a Don Ramiro Cavazos como una de las grandes figuras de la música norteña y sobre todo del Tex-Mex. Nacido en el municipio de Los Ramones, Nuevo León, ganó gran reconocimiento en la zona norte del país.

A finales de los 40 formó el legendario dúo de norteño con Mario Montes conocidos como Los Donneños, convirtiéndose en uno de los primeros artistas en alcanzar la fama tanto en México como en Estados Unidos, sentando las bases del género en ambos países.

Además llevó su música a producciones cinematográficas dentro de la conocida Época del Cine de Oro Mexicano, haciendo crecer su popularidad, además de grabar grandes éxitos como “Flor de Capomo”, “Enséñame a Olvidar”, “Canción Mixteca”, "Enseñate a Perder", entre otras más.