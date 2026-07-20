El método árabe para enfriar la casa y bajar la temperatura durante el verano

El verano puede ser una de las estaciones más esperadas por muchas personas para poder disfrutar de varias actividades al aire libre, pero que también tiene sus consecuencias; en especial por las temperaturas agobiantes y las olas de calor. Esto ha llevado a que las personas tengan que mantener encendido el aire acondicionado y cerrar los ambientes para que el calor no se propague por el calor, pero llega un momento en que empezamos a sentir calor, y hay un método árabe que te ayudará a enfriar tu casa.

Hay quienes piensan que el calor en el hogar durante el verano se soluciona enchufando electrodomésticos, tales como aires acondicionados o ventiladores, pero es un gran error pensar en ello, ya que llega un momento en que la casa comenzará a tener humedad y se perderá la frescura dentro de los ambientes. Y ante las olas de calor que azotan gran parte del país, hay otros trucos que puedes aplicar y que son técnicas milenarias que se usaban en el pasado.

Para poder refrescar el hogar, no es necesario mantener durante varias horas el aire acondicionado, porque no solo vas a gastar mucha energía, sino que traerá consecuencias perjudiciales. Por este motivo, es que hay una técnica árabe que podrás aplicar para mantener tu casa fresca durante el verano y que es compartida por una especialista en arquitectura como Mavi Vera.

Cuál es el método árabe para refrescar la casa

Mavi Vera es una especialista en arquitectura que tiene millones de seguidores en su cuenta de Instagram y este truco es llamado el método Marruecos, una técnica tan antigua como sencilla de aplicar durante este verano y que es más fácil de lo que piensas. Consiste en mojar una cortina, toalla o sábana y colgarla delante de una ventana abierta; especialmente que sea de algodón porque absorbe bien el agua y permite que el aire circule a través de él sin bloquearlo.

Beneficios de este truco árabe

Lo que hará este truco es que una vez escurrido para evitar goteos, cuando el aire caliente del exterior pasará a través del tejido húmedo en donde el agua se evapora y el aire llegará al interior más fresco. Para que esto funcione, es fundamental que el tejido esté bien húmedo, pero no empapado, porque el exceso de agua impedirá la circulación del aire y generará condensación en la habitación.