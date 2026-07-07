Este el método eficaz para quitar las manchas de sudor de camisetas blancas

Una de las principales preocupaciones que surgen a la hora de utilizar las camisetas blancas, es que queden manchas de sudor. Estas son bastante complicadas de eliminar por lo que te traemos un método infalible.

Las manchas amarillas no son causadas solo por el sudor, sino también por las grasas, sales y otros compuestos que elimina el cuerpo a lo largo del día. Además, ten en cuenta que los residuos del desodorante también contribuyen a que se ensucie el área de las axilas.

¿Cómo eliminar las manchas de sudor?

Hay un método que se ha vuelto viral, que consiste en hacer la limpieza en dos etapas. La primera es preparar una mezcla con 500 mililitros de agua caliente con una cucharada de jabón potásico. Una vez que la tengas vas a aplicarla con un atomizador sobre el área con manchas y procura frotar suavemente con un cepillo que contenga cerdas blandas. Deja actuar 30 minutos para que actúe.

El segundo paso es elaborar una pasta que contenga una cucharada de bicarbonato de sodio, una cucharada de agua oxigenada, una cucharada de jabón para platos y unas gotitas de jugo de limón. Esta mezcla se debe aplicar directamente sobre la mancha y deja reposar una hora. Luego lava de forma habitual. En cuanto al secado de la camiseta debe ser a la sombra para que no reaparezcan las manchas amarillas.

|Foto de Tima Miroshnichenko en Pexels.

Recuerda no planchar la prenda que tenga la mancha de sudor debido a que el calor fija estos residuos y se dificulta la eliminación. Tampoco deberías usar color o blanqueadores fuertes ya que intensifican el amarillo.

Por último, se recomienda esperar que el desodorante se seque bien antes de colocarte la camiseta y procura lavar la ropa cada vez que la utilizas. En lo posible opta por fibras naturales que favorecen la transpiración y reducen la acumulación de los residuos.