Integrante de Los Recoditos CONFIRMA que padece ansiedad y depresión, en medio de polémica: “No ha sido fácil tomar esta decisión”

El pasado 6 de julio, a través de redes sociales, el vocalista de Banda Los Recoditos; Rafael González, compartió un comunicado en donde dió a conocer que padece ansiedad y depresión, razón por la cual comenzará un tratamiento de manera voluntaria, todo con el fin de mejorar.

¿Rafael González, de Banda Los Recoditos se alejará de los escenarios?

Hasta este momento la respuesta es no ya que el artista mencionó que tiene pensado regresar “mejor y más fuerte” para todos sus fans, sin embargo hasta el momento se desconoce en qué momento podría regresar el cantante a los escenarios. En el comunicado que el artista compartió expresó que mantiene todo su agradecimiento a Banda Los Recoditos ya que ha recibido de ellos un respaldo incondicional, “Su apoyo, comprensión y respeto hacia mi proceso significan más de lo que puedo expresar con mis palabras”, fueron algunas de las palabras que expresó el artista, mismo que mostró total sinceridad al decir que dentro del proceso no ha sido nada fácil tomar la decisión.

Además de sus compañeros, Rafael expresó que su familia ha sido un gran apoyo para él, pues dijo que lo han acompañado en cada paso dentro del proceso que enfrenta. Al final del mensaje que el intérprete de éxitos como "Mi Último Deseo", "Fuerte No Soy", "Pistearé", "Me Tocó Perder", "Una Cerveza", entre otros, expresó que pide paciencia y comprensión a todos. Hasta el momento se desconoce en qué lugar el artista llevará a cabo su tratamiento así como la duración de este.

Rafael González, vocalista de Banda Los Recoditos, en polémica por agresión a su expareja

La noticia sobre el inicio del tratamiento en la salud mental del cantante Rafael González llega luego de que en marzo del presente año fuera acusado por su entonces pareja sentimental, Fernanda Redondo, lo denunciara de manera pública por abuso físico, psicológico y emocional. De acuerdo con las declaraciones de la mujer, habría sido violentada por más de una década por parte del cantante, mismo al que también señaló de infidelidad. Luego de estos pronunciamientos, Rafael Gonzalez compartió un video en el que aseguró que las declaraciones de Fernanda eran falsas y que todo era parte de una campaña para desprestigiarlo, razón por la que dejaba todo en manos de las autoridades para que los hechos pudieran quedar claros. Sin embargo, luego de estos hechos Banda Los Recoditos suspendió las actividades artísticas del cantante, esto mientras la situación se esclarecía.