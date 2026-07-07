VIDEO: Así fue captado Jorge D’Alessio besando apasionadamente a una mujer rubia

¡El rumor aumenta! Desde que se dio a conocer la separación de Jorge D’Alessio con su pareja Marichelo Puente, descartando cualquier posibilidad de una reconciliación, generando que todos los reflectores estuvieran atentos a tus acciones.

Noticias Veracruz del 7 de julio 2026

Ahora el chisme se enciende, ya que Jorge fue captado besando apasionadamente a una mujer rubia. Filtran el video, generando todo tipo de reacciones sobre el tema; te detallaremos todo lo que se sabe al respecto.

¿Qué pasó con Jorge D’Alessio?

Todos los chismes iniciaron cuando se filtró el video de Jorge D’Alessio saliendo de un bar junto a varios amigos, donde se le ve disfrutando del momento con algunas bebidas, hasta que lo vemos besando apasionadamente a una mujer rubia vestida de negro.

Los hechos ocurrieron mientras ella estaba cantando la canción “Que vuelva” de la agrupación Grupo Frontera, frente al hijo de Lupita D'Alessio; parece que ella se la cantaba a todo pulmón frente a él.

Inicialmente en redes sociales, se aseguraba que la mujer sospechosa era Almendra Ayala, quien igualmente está en el mundo del espectáculo desde el marketing; no obstante, la joven desde sus redes personales decidió hablar, detallando que se estaban equivocando de persona, con la finalidad de detener el hate que ya estaba recibiendo por los internautas.

¿Qué pasó con Jorge D’Alessio y su esposa?

La noticia sobre la separación de Jorge D’Alessio y Marichelo Puente sorprendió a todos, en especial considerando que habían pasado 15 años en matrimonio, romance del que nacieron sus 3 hijos que tienen.

Aunque ninguno de ellos ha dado a conocer la razón de la separación, el líder de MATUTE habló al respecto, solicitando que a su pareja se le dejara de señalar, ya que fue una decisión que él había tomado.

Ante el nuevo chisme de su nuevo romance, se espera que en los próximos días se dé a conocer la verdadera identidad de la mujer rubia a la que besaba apasionadamente, un posible nuevo romance que está iniciando el reconocido artista.