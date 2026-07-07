Infusión de semillas de amapola: ¿La mejor aliada contra el insomnio y la ansiedad?

Diversos temas relacionados con la salud humana desembocan en propiedades que ofrecen determinadas especies de la naturaleza. Esto alimenta nuevamente los debates sobre la medicina alternativa y lo que las ciencias médicas esgrimen al respecto.

Más allá de que esta discusión lleva muchos años, en algunas culturas las infusiones siguen siendo ampliamente consumidas con una finalidad relacionada con la salud. Los preparados incluyes hierbas, semillas y raíces con el fin de aprovechar sus propiedades para prevenir o tratar dolencias y afecciones.

Beneficios de la infusión de semillas de amapola

Es en torno a lo señalado que una de las infusiones que más se consume es la de semillas de amapola y, aunque ha sido históricamente conocida por sus propiedades narcóticas, estudios revelan que sus semillas legales, seguras y libres de alcaloides son una fuente rica en nutrientes y compuestos bioactivos, según señala un informe difundido por la Universidad de Guadalajara.

Desde el Instituto Mayo Clinic explican que muchas personas beben esta infusión para sentir una sensación de bienestar natural o para tratar el dolor o la ansiedad. Otras fuentes consultadas revelan que las semillas de amapola aportan calcio y ácidos grasos Omega-3 y 6, además de ofrecer un efecto relajante óptimo y seguro, aunque en este punto se advierte que lo ideal es consumirlas de forma sólida en la dieta (añadidas a un yogur o un licuado nocturno).

Advertencia sobre la infusión de semillas de amapola

Una aclaración que hacen muchos expertos en salud es que lejos de ser considerada como "aliada natural", la infusión de semillas de amapola esconde una dosis incontrolable de opiáceos y que las verdaderas aliadas respaldadas por la ciencia para el insomnio son la manzanilla, la valeriana o la pasionaria.

Mayo Clinic remarca que beber grandes cantidades de té de semillas de amapola puede ser mortal ya que aumenta el riesgo para sobredosis de opioides y puede derivar en un abuso y un trastorno por consumo de opioides. Es por eso que, más allá del aporte nutricional que pueden hacer a nuestro organismo, los expertos advierten sobre su consumo aunque en algunas culturas está muy arraigado.

