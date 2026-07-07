Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann podrían retomar su relación tras regresar de Italia

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann han estado envueltos en rumores sobre una posible reconciliación por lo que esto se incrementó tras su regreso de unas vacaciones en Italia. Si bien no hay publicaciones juntos en las redes sociales fueron vistos en lugares comunes por lo que se especula que la pareja puede haberse dado una nueva oportunidad.

“Le agradezco profundamente lo que me dió...”, Marina de Tavira reconoce el impacto de Alfonso Cuarón en su carrera

Cuando ambos regresaron a México fueron consultados sobre su relación sentimental pues ambos respondieron con total naturalidad sobre la relación que están atravesando.

¿Qué ocurre entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

Mauricio Ochmann manifestó que con Aislinn Derbez tienen una gran conexión que se basa en el cariño, el respeto y la admiración que han ido construyendo con el paso del tiempo. Así también dejó en claro que no han retomado la relación y que todo lo hacen por su hija Kailani.

En cuanto a Aislinn Derbez ha dicho que mantienen una excelente relación son el padre de su hija y han podido construir un vínculo sano. Además, no descartó que en un futuro pueda haber algún cambio, pero por el momento están disfrutando de la etapa que están viviendo.

Cabe destacar que estas declaraciones tienen lugar luego de que coincidieran en la promoción de una película y hablaran sobre cómo han podido revincularse tras el divorcio. Así también dijeron que su amor ha ido evolucionando por lo que pueden mantener una amistad cercana y una comunicación constante.

Si bien el viaje a Italia aumentó las versiones de reconciliación pues no hay confirmación sobre que hayan retomado la pareja. Ambos coincidieron en los destinos turísticos, pero no hay nada referido a un romance. Sin embargo, nada está definido para un futuro.

Los involucrados manifestaron en tono de broma que la prensa parecía hacer investigaciones al seguir cada uno de sus movimientos. Habrá que esperar que sucede entre ellos.