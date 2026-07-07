5 ideas para reciclar botellas de vino y convertirlas en centros de mesa para tu comedor

Si te encanta tomar vino, pero también cuidar el medio ambiente, no tires las botellas vacías, ya que puedes aprovecharlas para convertirlas en lujosos centros de mesa para que tu comedor luzca en tendencia y sobre todo lujoso. Hay varias opciones para hacer este tipo de manualidades, aquí te presentamos 5 ideas para que saques todos tus materiales y pongas manos a la obra.

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Centros de mesa para comedor con botellas de vino recicladas

1. Centro de mesa con botella de vino y corchos: Esta primera opción es perfecta para reciclar las botellas, necesitas 3 de ellas; píntalas de los colores que mejor vayan con la vibra de tu hogar, ponlas sobre una charola aesthetic y pon algunos corchos para darle más estética.

2. Con naturaleza muerta: Si te encantan las flores, pero no tienes tiempo de cuidarlas, te sugerimos hacer este centro de mesa con tres botellas de vino de diferentes colores. Busca las flores artificiales que más te gusten y que vayan acorde a los colores de las botellas y listo.

3. Golden rose: Si te gusta el color rosa, pero quieres algo minimalista, te recomendamos este centro de mesa en tono "golden rose" hecho con botellas de vino recicladas. Pueden ponerle un par de espigas y acompañar las botellas con una vela rosa para darle el toque de lujo.

4. Otoñal: Si quieres cambiar tus centros de mesa por temporada, puedes hacer esta manualidad para la época de otoño, elige colores terracota para pintar las botellas de vino, ponles algunas flores artificiales y coloca el arreglo en una base de madera para que se vea lujoso y a la vez vintage.

5. Florero de lujo: Si quieres lucirte con tu centro de mesa, usa una botella de vino vacía, píntala de tu color favorito y úsala con un elegante florero. Para darle un toque diferente, pon la botella sobre una base de tronco de árbol.