El método inglés para refrescar la casa sin aire acondicionado que pocos conocen

Durante el verano es muy común que utilicemos electrodomésticos para poder mantener una temperatura fresca en nuestra casa, y los más elegidos son los aires acondicionados y ventiladores. En este caso, si bien son muy usados en esta temporada, hay que tener en cuenta que gastan mucha energía y eso conlleva un importante gasto en lo económico; por lo hay otros métodos que nos permiten enfriar la casa en cuestión de minutos. En este caso, se trata de una técnica de origen inglés que no todos conocen y que es muy beneficiosa.

En los últimos años, los veranos se han intensificado y cada vez los calores son más agobiantes y las temperaturas muy elevadas; lo que ha llevado a que aumente el consumo de aires acondicionados en los hogares y que suelen estar encendidos durante varias horas. Además, hay quienes lo complementan con el ventilador para poder tener una buena distribución del aire.

Por otro lado, el uso excesivo de estos dispositivos puede ser un gran problema durante el verano; y es que al mantener los espacios tan cerrados puede contribuir a la aparición de la humedad o que conlleva un excesivo aumento del consumo energético, por lo que hay otras técnicas milenarias que se pueden implementar para lograr que el hogar se mantenga fresco.

Cuál es el método inglés para refrescar la casa

En este caso, hay un método inglés que te ayudará a mantener la casa fresca durante estos días de verano y que ha sido incluso aprobada por la ciencia. En este caso, se trata de colocar un bol con agua muy fría en un sitio donde haya mucha corriente, que puede ser una ventana, la puerta del jardín o encima de un radiador y los resultados serán realmente increíbles y sin usar aire acondicionado.

Cómo aplicar este método al hogar

Lo que ocurrirá con este método es que el aire caliente que entrará al hogar, obligará al agua a evaporarse, en un proceso físico que absorbe el calor ambiental. Además, los especialistas aseguran que se puede agregar hielo para refrescar más y mejor el ambiente. Para aplicarlo al hogar, deberás abrir ventanas opuestas o en diagonal en las horas donde la temperatura es más baja.