Así afecta el aire acondicionado a los ojos, según un oftalmólogo

Con la llegada de las altas temperaturas las personas comienzan a buscar alternativas para poder refrescarse y una de ellas es el aire acondicionado. Los mismos están presentes en diferentes lugares a los que vamos, pero nuestro cuerpo no lo tolera siempre positivamente como los ojos.

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El ojo puede presentar problemas a lo largo del tiempo debido al uso prolongado del aire acondicionado. Es por esto que un oftalmólogo manifiesta cuále son las consecuencias de este electrodoméstico.

¿Cómo afecta el aire acondicionado a los ojos?

Tenemos que mencionar que el aire acondicionado reduce la humedad ambiental y genera corrientes que aceleran la evaporación de la lágrima que hay en los ojos. Es por esto que se produce el síndrome del ojo seco que causa picor, enrojecimiento, sensación de arenilla, ardor y así también un lagrimeo excesivo como reflejo de la irritación.

Si bien es difícil poder estar en esta época sin aire acondicionado, pues si puedes llevar a cabo algunas medidas para corregir el uso. Así es que los especialistas han brindado una serie de consejos para proteger tus ojos.

El primer consejo es poder evitar el aire directo por lo que puedes orientar las rejillas del aire acondicionado para que no te llegue directo hacia la cara, sino por medio de un rebote.

Otro consejo es poder controlar el termostato y mantener una temperatura que no sea menor de 24 ni mayor de 26 grados para evitar un ambiente frío y seco. El último de los consejos es ayudar a tus ojos con la aplicación de lágrimas artificiales para lubricar y mantener hidratados los ojos a la vez que se utilizan humidificadores para espacios cerrados.

Si sientes que los síntomas empeoran o no mejoran con estos consejos del oftalmólogo pues es mejor que te dirijas a un especialista para que pueda evaluar tu caso y darte el tratamiento correspondiente al diagnóstico.