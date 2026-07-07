Refresca tu mirada con este truco con delineador

El maquillaje tiene una gran cantidad de trucos que muchas veces desconocemos. Es por esto que te vamos a develar uno que consiste en poder refrescar la mirada con ayuda del delineador.

Cabe destacar que está técnica denominada delineado invertido, se centra el protagonismo en la línea inferior de las pestañas. Por lo que también es una gran opción para aquellas mujeres que tienen párpados caídos y pieles maduras.

¿Cómo lograr la técnica con el delineador?

Esta técnica consiste en darle más protagonismo a la línea inferior de las pestañas. La diferencia con el tradicional es que se centra en la zona superior de las mismas. Es muy recomendado para las personas con los párpados caídos debido a que equilibra el peso y la mirada se ve más grande.

El primer paso de la técnica en cuestión es opcional. Lo que debes hacer, si lo deseas, es brindarle color al párpado móvil antes de empezar. También puedes dejarlo sin maquillaje o colocar sombras tonos nude o marrones.

Ten en cuenta que las sombras te servirán como base para unificar el tono del párpado. Lo siguiente es elegir el delineador en lo posible que sea a prueba de agua. Vas a delinear la línea inferior de las pestañas procurando cubrir todos los espacios.

Tu mirada se verá más fresca.|Pexels

Con ayuda de un pincel para extender suavemente el trazo hacia arriba, siguiendo la dirección natural del ojo para crear un efecto de mirada elevada. Después debes tomar una brocha para colocar una sombra mate oscura para difuminar el delineado. No extiendas demasiado el maquillaje en dirección a la zona de la oreja porque ocasionará una apariencia de cansancio.

Una vez que hayas finalizado estos pasos, aplica un poco de corrector para limpiar y corregir cualquier error. Coloca máscara de pestañas. Este delineado ayuda a equilibrar el rostro sobre todo si tienes los párpados caídos.