El método viral para evitar la ropa apilada y ya no usar más espacio para tus prendas

Muchos seguramente hemos aplicado la técnica de la ropa apilada en nuestros armarios, pensando que es la mejor forma de almacenarla y evitar que pueda ocupar mucho espacio, pero no siempre es así, ya que hay otra forma que podemos usar para tener un mejor acceso a nuestros textiles y evitar el desorden.

Para que lo puedas lograr, te detallaremos el método viral de acomodo, con el que además ya no vas a usar más espacio para tus prendas, un hack del que pocos hablan y todos deberíamos usar.

¿Cuál es la mejor forma de organizar la ropa?

La nueva forma de acomodar la ropa apilada se ha vuelto viral en las redes sociales; esto se debe a que es un estilo con el que podrás acomodar todas tus cosas sin la necesidad de usar más espacio para tus prendas. El método viral consiste en los siguientes cambios:

Cuelga lo más que se pueda: Aprovecha tus ganchos para poder colgar todo lo necesario, evitando apilarlo y teniendo una mejor noción de lo que tenemos en el armario.

Uso de ganchos de terciopelo: Es un elemento que te permitirá aprovechar los espacios y dar uniformidad al closet.

Doble barra: De ser posible, coloca una barra inferior; será un espacio en el que igualmente podrás colgar tu ropa, tendrás más espacio.

Pantalones colgados a la mitad: Además de tener más espacio en el armario, te ayudará a prevenir las arrugas.

Bolsas organizadoras: Ideal para colgar y guardar ropa interior o calcetines.

Organización por colores: El último paso con el que podrás ordenar todo dependiendo del tono y la categoría, una técnica fácil y práctica.

¿Cuál es la regla 3-3-3 para la ropa?

Dentro del mundo minimalista, existe una regla en la moda que podemos usar, con la finalidad de evitar compras innecesarias en el guardarropa. Consisten en la regla 3-3-3, que son 3 prendas arriba, 3 abajo y 3 zapatos, con las que podrás armar 27 conjuntos diferentes, evitando llenar en exceso tu clóset, evitando los montones de ropa apilada.

Aplica el método viral para ya no usar más espacio para tus prendas; además aprovecha la oportunidad para sacar todo lo que ya no uses o ya esté viejo para tener un armario completamente ordenado.