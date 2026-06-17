Mezclar bicarbonato con laurel: ¿Para qué sirve y por qué se recomienda?

Mezclar bicarbonato con laurel es una preparación poco conocida por el público, pero que tiene un importante efecto dentro del cuidado del hogar, razón por la que es importante saber para qué sirve su correcta aplicación.

Ventaneando | Programa completo 17 de junio de 2026

Para que lo puedas aplicar en tus habitaciones, te detallaremos por qué se recomienda y cómo aplicarlo constantemente, así que toma nota de todo lo que debes hacer.

¿Para qué sirven el bicarbonato y el laurel?

Mezclar bicarbonato con laurel es una preparación que se destaca por ser ideal en la limpieza del hogar. En primer lugar, se destaca por tener propiedades aromáticas, permitiendo eliminar los malos olores, lo cual puedes aplicar en armarios, refrigeradores o habitaciones.

Otra razón por la que se recomienda su uso es para la limpieza de superficies, ya que es suave al entrar en contacto con los muebles, además de que igualmente le aporta un aroma a los espacios.

El último beneficio que se destaca es que sirve como un repelente, ya que el aroma ayuda a ahuyentar a los insectos, aunque es un efecto que no tiene bases científicas que comprueben su eficacia.

¿Cómo puedo crear el remedio de limpieza?

Para que lo puedas usar en la limpieza del hogar, es importante usar las cantidades correctas, por lo que deberás hacer los siguientes pasos para poder aprovechar sus beneficios:

En una picadora trituramos 3 hojas de laurel. En un cuenco mezclamos las hojas trituradas con 2 cucharadas de bicarbonato. Para usarlo en los armarios o refrigerador, puedes colocar la preparación en un recipiente con orificios. Si quieres ver sus efectos de limpieza, puedes hacer una infusión con 4 hojas de laurel en agua caliente. Dejamos enfriar y colamos, agregamos la misma cantidad de bicarbonato, mezclamos y limpiamos las superficies. Permitimos que la mezcla actúe por unos minutos y limpiamos con agua fría.

Ahora que ya conoces para qué sirve y por qué se recomienda mezclar bicarbonato con laurel, aplica la preparación en los diversos espacios de tu hogar, una alternativa que debes tener a la mano.