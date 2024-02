Té de laurel: ¿para qué sirve tomarlo?

Hay muchos productos que pueden ser de utilidad por varios motivos, pero primordialmente por causas relacionadas a la salud. Dicho esto, comentemos para qué sirve tomar el té de laurel.

Comencemos dándole un poco de contexto a un elemento tan importante: el orégano. El mismo es un ingrediente que suele acompañar a la preparación de algunos alimentos, el cual termina de combinarse con otras plantas aromáticas y puede generar una infusión asociada con beneficios para el organismo. Claro que, el laurel se encuentra en este listado y desde ahí, vale conocer cómo puede ayudar para la vida diaria.

Cuidado con las dietas que pueden generar el rebote. [VIDEO] Para bajar de peso, es importante ir con un experto en el tema. Hay algunos productos milagro que hacen mucho daño. Descubre de qué se trata con Karina Nova.

Te puede interesar: Esta es la hierba que te ayudará a bajar de peso en poco tiempo

¿Para qué sirve tomar té de laurel?

Hay ciertas polémicas, pues existen personas que afirman que esto no acarrea ningún aspecto positivo. Ahora bien, en el grupo opuesto se encuentran quienes consideran que mezclar orégano con laurel produce una mejoría en los efectos antiinflamatorios. Existen algunos investigadores que consideran que los compuestos flavonoides y fenoles podrían tener esa consecuencia sobre el organismo.

El otro grupo de consecuencias positivas radica en aliviar dolores estomacales. La razón igual requiere de cierta cautela pues hay estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que afirman que esto puede no ser del todo fehaciente. Siguiendo con lo positivo hay un efecto contra malestares pues esta bebida si es empleada en el invierno puede ayudar para combatir resfríos como pueden ser la congestión nasal y la tos.

También te puede interesar: IMSS: ¿Por qué debes llevar una dieta equilibrada en las fiestas de Navidad y Año Nuevo?

Y por último, y aquí no del todo bueno, la realidad es que no ayuda a bajar de peso. El motivo detrás radica en que no hay estudios sobre la infusión que concluyan que beberla tenga un resultado adelgazante. Considera ya para finalizar que no hay una conclusión cercana a la unanimidad que considere que hay una cierta cantidad de infusiones a ingerir por día. Lo que sí, siempre moderación, pues los efectos secundarios pueden ser perjudiciales para el organismo.