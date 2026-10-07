Mientras que en México vestimos las paredes con tonos vivos para transmitir alegría, en Dinamarca aplican el ‘Hygge’

En México , los colores vivos suelen convertirse en protagonistas de la decoración. Amarillos, naranjas, verdes y rosas pueden llenar una pared de energía y crear ambientes que transmiten alegría, calidez y personalidad. En Dinamarca, en cambio, existe otra manera de buscar esa sensación de bienestar en casa: el Hygge, una filosofía que apuesta por crear espacios acogedores y disfrutar de los pequeños placeres cotidianos.

El concepto Hygge se relaciona con una forma de vida que prioriza la comodidad, la convivencia y los momentos sencillos. La BBC explica que esta filosofía forma parte de la cultura danesa y se asocia con la búsqueda de bienestar a través de ambientes agradables, buena compañía y actividades que generan satisfacción.

Mientras la decoración mexicana puede recurrir al color para llenar una habitación de vitalidad, el estilo danés busca otro efecto. La clave está en crear una sensación de refugio, especialmente durante los meses fríos, mediante elementos que hagan que quedarse en casa resulte agradable.

Aprende a aplicar el Hygge en tu casa.|(Especial/Canva)

¿Cómo aplicar el Hygge en casa?

1. Apuesta por una iluminación cálida

Las luces demasiado intensas pueden hacer que un espacio se sienta frío. Para acercarte al estilo Hygge, utiliza lámparas de luz cálida, velas o pequeñas fuentes de iluminación distribuidas por diferentes zonas de la habitación.

2. Incorpora textiles suaves

Una manta sobre el sofá, cojines mullidos o una alfombra agradable al tacto pueden transformar una estancia sin necesidad de cambiar todos los muebles. Los textiles aportan esa sensación de refugio que caracteriza a este estilo.

Los textiles te ayudarán a darle calidez a la decoración.|(Especial/Canva)

3. Crea un rincón para desconectar

No necesitas una habitación exclusiva. Un sillón junto a una ventana, una pequeña mesa con una lámpara o incluso un espacio del sofá pueden convertirse en tu lugar para leer, escuchar música o tomar café. Lo importante es que el entorno invite a bajar el ritmo.

4. Decora sin saturar

El Hygge no consiste en llenar la casa de objetos. Por el contrario, busca conservar aquello que realmente aporta comodidad o significado. Puedes combinar madera, fibras naturales, cerámica y colores neutros para conseguir una atmósfera tranquila.

5. Comparte momentos cotidianos

La filosofía no se limita a la decoración. Una cena casera, una charla con amigos o una tarde de películas también pueden formar parte de esta manera de disfrutar el hogar. El bienestar surge tanto del espacio como de lo que haces en él.

Glamour señala que el Hygge busca que el bienestar se sienta como un apapacho y no como una obligación. Además, destaca que no existe una rutina universal: cada persona debe identificar qué actividades y ambientes le producen calma, seguridad y confort.

En definitiva, México y Dinamarca pueden tener formas muy distintas de transmitir alegría en casa, pero ambas parten de una misma idea: crear espacios que hagan sentir bien. Mientras los tonos intensos pueden llenar las paredes de energía, el Hygge propone bajar el ritmo y convertir el hogar en un refugio acogedor.