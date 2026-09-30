Mientras que en México aprovechan cada rincón de la casa, en Japón prefieren aplicar el “Ma” y el “Kanso”

En México , aprovechar cada rincón de la casa suele relacionarse con una forma práctica de organizar espacios: muebles, adornos y objetos encuentran un lugar para evitar desperdiciar espacio. En Japón, en cambio, existe una mirada distinta: el “Ma” y el “Kanso” valoran el vacío, la sencillez y los espacios libres, creando ambientes que pueden sentirse más tranquilos, ordenados y visualmente ligeros. Pero ¿cómo puedes aplicarlo en tu casa?

La idea del espacio vacío tiene una presencia importante en la estética japonesa. Una tesis de la Universidad de Sevilla dedicada al papel, la sombra y el arte oriental señala que la arquitectura tradicional japonesa ha otorgado un valor particular a los espacios de penumbra y a los vacíos, donde la ausencia de elementos también puede formar parte de la experiencia estética .

Cómo aplicar el “Ma” en tu casa

En muchos hogares mexicanos, cada rincón puede tener una función práctica o decorativa. Una esquina puede convertirse en el sitio para una planta, un mueble auxiliar, fotografías familiares o algún objeto que tenga un significado especial. El objetivo suele ser aprovechar al máximo el espacio disponible.

En Japón, aplican el Ma en sus hogares.|(Especial/Canva)

La filosofía japonesa propone una relación diferente con los interiores. El “Ma” puede entenderse como el espacio o intervalo que existe entre las cosas, de manera que un área vacía no necesariamente representa algo que falta, sino una parte importante de la composición.

Por eso, una pared sin cuadros, un pasillo despejado o una habitación con pocos muebles pueden ser decisiones deliberadas. El vacío permite que los objetos que permanecen tengan mayor protagonismo y evita que el espacio se perciba saturado.

¿Qué es el Kanso y cómo se aplica?

El Kanso forma parte de los principios de la estética japonesa y puede traducirse como simplicidad, sencillez o austeridad refinada. Architectural Digest explica que esta filosofía invita a conservar únicamente aquello que resulta necesario y a dejar que las líneas, los materiales y los espacios libres tengan mayor presencia.

El Kanso en la cultura japonesas.|(Especial/Canva)

Aplicarlo en casa puede comenzar con algo tan sencillo como preguntarse si cada mueble u objeto realmente aporta algo al espacio. No se trata de dejar la vivienda completamente vacía, sino de reducir lo superfluo para conseguir ambientes más limpios, serenos y funcionales.

Así, mientras en México puede existir una tendencia a buscarle utilidad a cada rincón, el Ma y el Kanso muestran que un espacio vacío también puede tener una función: aportar equilibrio, dar protagonismo a los elementos importantes y crear una sensación de calma.