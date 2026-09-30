Mientras que en México se usan velas de colores para “espantar las malas vibras” de la casa, en China prefieren la “técnica de los 5 elementos” del Feng Shui

En México , las velas de colores suelen utilizarse en rituales populares para “espantar las malas vibras” de la casa: cada tonalidad se relaciona con una intención y la vela se enciende como parte de la práctica. En China, el Feng Shui propone una alternativa que no necesita necesariamente un ritual espiritual, sino que puede llevarse a la decoración mediante cinco elementos: Agua, Fuego, Tierra, Metal y Madera. La clave está en saber cómo incorporarlos para transformar la composición de cada espacio.

De acuerdo con Miroytengo, los cinco elementos forman parte de esta antigua práctica china para armonizar los espacios y pueden representarse mediante colores, materiales y objetos decorativos. Por eso, llevarlos a casa no significa hacer una ceremonia, sino prestar atención a los elementos que ya existen en cada habitación.

1. Agua: colores que aportan fluidez

El Agua se relaciona con la fluidez y puede incorporarse mediante tonos azules y negros. Es posible representarla con textiles, espejos, superficies reflectantes o incluso una pequeña fuente decorativa, sin necesidad de modificar por completo la habitación.

Las casas deben tener los 5 elementos.|(Especial/Canva)

2. Fuego: las velas también tienen un lugar

El Fuego está relacionado con la energía y la vitalidad. Para representarlo pueden utilizarse velas, iluminación cálida y colores como rojo, naranja o púrpura. Así, una vela puede formar parte de la decoración sin que necesariamente tenga que utilizarse dentro de un ritual espiritual.

3. Tierra: cerámica y tonos naturales

La Tierra aporta una sensación de estabilidad. Para llevarla al hogar pueden utilizarse macetas de barro, piezas de cerámica, piedras decorativas y tonalidades como beige, marrón o terracota. Son recursos sencillos que pueden integrarse con distintos estilos de interiorismo.

4. Metal: blanco, gris y detalles brillantes

El Metal puede aparecer mediante marcos, esculturas, lámparas y otros accesorios fabricados con este material. Los colores blanco, gris y los tonos metálicos también pueden representar este elemento dentro de la decoración.

5. Madera: plantas para conectar con la naturaleza

La Madera representa crecimiento y vitalidad. Una de las maneras más sencillas de incorporarla es mediante plantas de interior, muebles de madera y tonalidades verdes. No hace falta llenar la habitación de objetos naturales; pequeños detalles pueden ser suficientes.

De acuerdo con YC Style + Design, cada elemento posee cualidades diferentes y el objetivo es integrarlos de manera intencional para conseguir equilibrio en el espacio. La propuesta, por tanto, no consiste simplemente en colocar cinco objetos distintos, sino en observar qué materiales, colores y formas predominan en la habitación.

Cómo aplicar los 5 elementos sin cambiar toda la casa

No necesitas comprar una decoración completamente nueva. Una planta, una vela, un cojín azul, una maceta de barro o un accesorio metálico pueden introducir diferentes elementos en una misma habitación. Así, mientras las velas de colores forman parte de determinadas prácticas populares para alejar las malas vibras, el Feng Shui propone otra manera de transformar el ambiente: utilizar la propia decoración para buscar un espacio visualmente equilibrado.