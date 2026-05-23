7 modificaciones para que tu cuarto sea el de un hotel de lujo

Si quieres buscar un cambio de imagen para tu cuarto pues te traemos simples modificaciones que lo transformarán en un sitio de lujo. Aquí vas a poder desconectar, descansar y disfrutar de un sitio propio.

Esta atmósfera lujosa te hará recordar a un hotel de lujo y no es necesario que gastes una fortuna. Algunos cambios simples podrán transformar tu dormitorio en un pequeño refugio digno de un hotel de lujo.

¿Cómo modificar tu cuarto?

La cama es protagonista

Recuerda que la cama es el centro de las miradas. Lo que debes hacer es apostar por una estructura con buena presencia, un cabecero óptimo y ropa de cama cuidada. Si es posible coloca una cama grande para aportar una sensación lujosa.

Buenas sábanas

Es importante colocar sábanas suaves y agradables al tacto. Se recomienda tejidos transpirables y de calidad en tonos blancos o neutros.

Utiliza cojines y capas

Si buscas el lujo de un hotel debes superponer capas. Ayúdate con un edredón ligero, una manera a los pies de la cama y cojines bien colocados.

Iluminación cálida

Es importante que coloques una iluminación tenue y regulable. Puedes usar lámparas de mesilla, puntos de luz indirecta o bombillas cálidas para crear un ambiente relajante.

Orden visual

Debes mantener pocos elementos a la vista y que todo esté organizado. Debes guardar cables, despejar las mesillas y evita acumular cosas.

Opta por colores suaves y neutros

No utilices colores estridentes y opta por tonos suaves para relajar la mente como así también para tener un cuarto elegante. Utiliza colores como blanco roto, beige, arena, gris claro o tonos piedra.

Texturas agradables

Por último, te recomendamos colocar una alfombra suave y una manta de lino decorativa al pie de la cama. No recargues.

Estos son cambios simples por lo que puedes hacerlos tranquilamente en el hogar. Verás cómo tu cuarto se transforma totalmente.