OJO: En este lugar debes poner la cama para dormir profundamente, según el Feng Shui

Para muchos, la posición de la cama no es tan relevante; solo basta con acomodarla en el lugar que mejor le agrade a la persona, pero en el Feng Shui no es así, ya que para este sistema filosófico es importante la ubicación, ya que con ello podrás dormir profundamente y tendrás un descanso reparador. Conoce las 4 plantas para poner en la entrada de la casa y atraer riqueza.

La cama debe ir en “posición comando”; es decir, un punto estratégico donde la persona pueda verla desde la puerta de la habitación, aunque sin estar alineada. Ello generará una sensación de control y seguridad para ayudar a relajar el sistema nervioso y poder dormir profundamente. Conoce las 4 opciones de la taza del baño por soluciones más vintage.

La cama se debe poner en la “posición comando”.

El Feng Shui también recomienda que la cama tenga respaldo y esté apoyada sobre una pared, ya que esto simboliza la estabilidad y el soporte en la vida personal. Además, los colores del dormitorio deben ser suaves y relajantes, a fin de que se tenga un descanso reparador.

Los lugares que debes evitar a toda costa en el dormitorio

Por ningún motivo se debe poner la cama debajo de las ventanas, ya que este elemento puede interferir en el flujo energético y afectar la calidad del descanso. Asimismo, debe tener un respaldo y pegada junto a la pared, ya que instalarla en el centro del cuarto podría generar una sensación de inestabilidad.

Otras de las cosas que se deben evitar son colocar exceso de objetos debajo de la cama y que esta se encuentre alineada directamente con la puerta de entrada. Por último, se recomienda mantener la habitación ordenada y sin dispositivos electrónicos encendidos al momento de dormir.

En conclusión, mantener un ambiente ordenado y armónico ayudará a que se tenga un descanso más profundo y así evitar despertar durante la madrugada, pero lo mejor de todo es que se tendrá la energía requerida para el siguiente día.