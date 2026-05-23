OJO: En este lugar debes poner la cama para dormir profundamente, según el Feng Shui
Para este sistema filosófico de origen chino, la cama no solo es un mueble, sino el punto de recarga de energía del cuerpo humano
Para muchos, la posición de la cama no es tan relevante; solo basta con acomodarla en el lugar que mejor le agrade a la persona, pero en el Feng Shui no es así, ya que para este sistema filosófico es importante la ubicación, ya que con ello podrás dormir profundamente y tendrás un descanso reparador. Conoce las 4 plantas para poner en la entrada de la casa y atraer riqueza.
La cama debe ir en “posición comando”; es decir, un punto estratégico donde la persona pueda verla desde la puerta de la habitación, aunque sin estar alineada. Ello generará una sensación de control y seguridad para ayudar a relajar el sistema nervioso y poder dormir profundamente. Conoce las 4 opciones de la taza del baño por soluciones más vintage.
El Feng Shui también recomienda que la cama tenga respaldo y esté apoyada sobre una pared, ya que esto simboliza la estabilidad y el soporte en la vida personal. Además, los colores del dormitorio deben ser suaves y relajantes, a fin de que se tenga un descanso reparador.
Los lugares que debes evitar a toda costa en el dormitorio
Por ningún motivo se debe poner la cama debajo de las ventanas, ya que este elemento puede interferir en el flujo energético y afectar la calidad del descanso. Asimismo, debe tener un respaldo y pegada junto a la pared, ya que instalarla en el centro del cuarto podría generar una sensación de inestabilidad.
Otras de las cosas que se deben evitar son colocar exceso de objetos debajo de la cama y que esta se encuentre alineada directamente con la puerta de entrada. Por último, se recomienda mantener la habitación ordenada y sin dispositivos electrónicos encendidos al momento de dormir.
En conclusión, mantener un ambiente ordenado y armónico ayudará a que se tenga un descanso más profundo y así evitar despertar durante la madrugada, pero lo mejor de todo es que se tendrá la energía requerida para el siguiente día.