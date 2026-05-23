Rocío Sánchez Azuara sorprende al enviar rotundo mensaje a su nuera en redes sociales

El pasado viernes 22 de mayo una de las conductoras de televisión más importantes y reconocidas de toda la industria, Rocío Sánchez Azuara, compartió un mensaje a través de su cuenta de instagram, esto con motivo de la celebración de la boda de su hijo. En dicha publicación la conductora dedicó palabras muy emotivas a su nuera.

¿Qué mensaje le envió Rocío Sánchez Azuara a su nuera?

Rocío Sánchez Azuara compartió cuatro fotografías de la boda de su hijo en su cuenta de instagram. Dicho posteo estuvo acompañado de emotivas palabras. “Hoy quiero compartirles que no solo celebramos una boda. Celebramos el amor que eligieron construir con valentía, paciencia y esperanza” fue parte del mensaje que envió la conductora. Por otro lado, Rocío expresó la emoción que sentía por ver a su hijo en una etapa y momento tan importante ya que esta por comenzar una nueva vida a lado de la persona que ama. Por su parte, también aprovechó para decicarle unas palabras a su nuera; “como siempre he dicho: desde ya eres parte de mi hermosa tribu”.

En junio de 2025 Rocío Sánchez Azuara compartió dos fotografías de su hijo José Luis y otra de su ahora esposa para celebrar el compromiso de ambos. “El mejor regalo de cumpleaños para mi… ver realizados a mis hijos y saber que mi hijo @jl.santiagos se casa con el amor de su vida @natsugs desde ya, eres mi hija también” fue la descripción que acompañó las imágenes de la pareja que lucía felíz y en donde la nuera de la conductora portaba el anillo de compromiso.

El mejor regalo de cumpleaños para mi… ver realizados a mis hijos y saber que mi hijo @jl.santiagos se casa con el amor de su vida.

@natsugs desde ya, eres mi hija también. ❤️ pic.twitter.com/Ofx2xAp1As — Rocío Sánchez Azuara (@RocioSAzuara) June 14, 2025

¿Quién es Rocío Sánchez Azuara?

Rocío Sánchez Azuara es una de las conductoras de televisión más importantes en México hoy en día. A pesar de que cuenta con una Licenciatura en Educación el camino la llevó por otro lado. Durante un tiempo se desempeñó como sobrecargo, sin embargo su carrera dió un salto cuando el programa “Cosas de la vida” llegó a su vida, un programa de TV Azteca y uno de los más exitosos a nivel nacimiento en donde la conductora se ganó todo el reconocimiento de la audiencia debido a su profesionalismo y forma de comunicación. Hoy en día su carrera sigue en ascenso ya que es conductora del programa “Acércate a Rocío” uno de los más importantes, el cual se transmite de lunes a viernes a las 6:30 p.m. (hora del centro de México) por Azteca UNO en donde se presentan casos y problemas específicos que las familias viven y de la mano de expertos se les aconseja.