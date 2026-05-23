6 cortes de pelo rejuvenecedores para mujeres mayores de 50 años
Estas ideas son frescas y elegantes para poder lucir realmente hermosa.
Un cambio de look a partir de los 50 años se debe inclinar por realzar las facciones, disimular lo que genera inseguridad y obtener un efecto fresco. Además, deben ser fáciles de peinar para no invertir mucho tiempo.
¡Echan chispas! Ixdit y Emmanuel comparten un tierno momento en MasterChef 24/7
En esta oportunidad te vamos a contar por cortes de pelo cómodos y prácticos, pero sin perder la elegancia. Así es que toma nota para no perderte de absolutamente nada.
¿Cuáles son los cortes de pelo rejuvenecedores?
Bob
Aquí nos encontramos con un bob a la mandíbula que estiliza como pocos cortes, favorece muchísimo al dejar el cuello despejado y su largura es ideal para no renunciar a infinidad de peinados. Puedes peinarlas con coletas, recogidos bajos, cambiando de sitio la raya, etc.
Pixie
Luego nos encontramos con el Pixie que es una opción favorecedora y elegante. El flequillo largo puede redireccionarse hacia un lado para equilibrar el rostro, lucir hacia arriba para un punto más pícaro o dejarlo completamente hacia un lado.
Bixie
Este es un corte con mucho estilo que te rejuvenecerá inmediatamente. Es un intermedio entre el pixie y el bob, por lo que no resulta demasiado corto. Puedes acompañarlo de un flequillo por lo que puedes peinarlo de diversas maneras.
Puedes llevarlo liso y con raya a un lado, como así también con volumen y aireado. Un estilo elegante, desenfadado y ultra versátil.
Lopix
Aquí tenemos una versión de pixie más larga. Es un corte de pelo corto estilo pixie pero con mechones más largos que permitan más variaciones y volúmenes. No necesitas de mucho esfuerzo para mantenerlo ideal.
Mixie
Es un punto medio entre el pixie y el mullet por l luce un poco más alargado en la nuca pero no tan despeluchado como el mullet puro y las capas superiores son más largas, con mayor movimiento.
Ayuda a suavizar las facciones y enmarcar el rostro. El flequillo largo estilo cortina se fusiona con el propio corte. No importa que tengas el pelo liso, ondulado o rizado, en todos los casos favorece.
Microbob por detrás de las orejas
Por último, tenemos este corte sencillo que va más arriba de la mandíbula y recto aunque puede llevar algunas capas ocultas. Ideal para despejar el cuello, pero sin renunciar a cierta largura que enmarca el óvalo facial.
Se recomienda peinar por detrás de las orejas y perfectamente pulido. También puedes usar un efecto wet para un resultado más más mojado y brillante.