6 cortes de pelo rejuvenecedores para mujeres mayores de 50 años

Un cambio de look a partir de los 50 años se debe inclinar por realzar las facciones, disimular lo que genera inseguridad y obtener un efecto fresco. Además, deben ser fáciles de peinar para no invertir mucho tiempo.

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En esta oportunidad te vamos a contar por cortes de pelo cómodos y prácticos, pero sin perder la elegancia. Así es que toma nota para no perderte de absolutamente nada.

¿Cuáles son los cortes de pelo rejuvenecedores?

Bob

Aquí nos encontramos con un bob a la mandíbula que estiliza como pocos cortes, favorece muchísimo al dejar el cuello despejado y su largura es ideal para no renunciar a infinidad de peinados. Puedes peinarlas con coletas, recogidos bajos, cambiando de sitio la raya, etc.

Pixie

Luego nos encontramos con el Pixie que es una opción favorecedora y elegante. El flequillo largo puede redireccionarse hacia un lado para equilibrar el rostro, lucir hacia arriba para un punto más pícaro o dejarlo completamente hacia un lado.

|Pexels

Bixie

Este es un corte con mucho estilo que te rejuvenecerá inmediatamente. Es un intermedio entre el pixie y el bob, por lo que no resulta demasiado corto. Puedes acompañarlo de un flequillo por lo que puedes peinarlo de diversas maneras.

Puedes llevarlo liso y con raya a un lado, como así también con volumen y aireado. Un estilo elegante, desenfadado y ultra versátil.

Lopix

Aquí tenemos una versión de pixie más larga. Es un corte de pelo corto estilo pixie pero con mechones más largos que permitan más variaciones y volúmenes. No necesitas de mucho esfuerzo para mantenerlo ideal.

Mixie

Es un punto medio entre el pixie y el mullet por l luce un poco más alargado en la nuca pero no tan despeluchado como el mullet puro y las capas superiores son más largas, con mayor movimiento.

| Mixie (mullet + pixie)

Ayuda a suavizar las facciones y enmarcar el rostro. El flequillo largo estilo cortina se fusiona con el propio corte. No importa que tengas el pelo liso, ondulado o rizado, en todos los casos favorece.

Microbob por detrás de las orejas

Por último, tenemos este corte sencillo que va más arriba de la mandíbula y recto aunque puede llevar algunas capas ocultas. Ideal para despejar el cuello, pero sin renunciar a cierta largura que enmarca el óvalo facial.

Se recomienda peinar por detrás de las orejas y perfectamente pulido. También puedes usar un efecto wet para un resultado más más mojado y brillante.