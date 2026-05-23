Despídete de la pintura en el comedor: esta es la alternativa más económica y fácil de colocar

Sin dudas la pintura ha sido durante muchos años lo principal en un comedor y lo primero que se modifica a la hora de una renovación. Sin embargo, esto incluye bastante dinero, una colocación complicada y diversos materiales.

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Con el paso del tiempo es que esto ha quedado desplazado y hay una nueva alternativa para modificar el comedor. Estamos hablando del papel tapiz que es de muy fácil colocación.

¿Por qué el papel tapiz se impone en el comedor?

Cabe destacar que el papel pintado o papel tapiz ha vuelto a tomar protagonismo para cambiar el comedor. Esto ocurre porque se instala fácilmente, no necesita de reformas y hay una gran cantidad de diseños.

Este papel brinda la posibilidad de jugar con estampados geométricos, flores, texturas, paisajes y estilos personalizados. Lo que estará de moda son los diseños que se inspiran en el art déco y la estética de los años 70. Así también vas a encontrar en tendencia los motivos naturales: hojas, flores y paisajes en tonos suaves o intensos.

Siguiendo con las ventajas tenemos que mencionar que cubre mejor las superficies oscuras o con imperfecciones. Esto lo coloca sobre la pintura porque esta última necesita de varias manos para tapar colores intensos.

Ten en cuenta que los modelos actuales son fabricados con materiales resistentes y fáciles de limpiar por lo que son ideales para conservar el diseño por mucho más tiempo y reducir el mantenimiento.

Los expertos en diseño de interior recomiendan que se analiza el estilo general del ambiente donde vas a colocar el papel tapiz para elegir el diseño. Hay algunos que estampados quedan geniales en una pared de acento, pero pueden resultar demasiado cargados si cubren toda la habitación.

Una opción que puedes tener en cuenta es la de combinar pintura y papel tapiz en una misma pared: cubrir solo la mitad superior o inferior genera efectos visuales originales y modernos.