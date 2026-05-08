Las mosquiteras tradicionales no van más; estas son las alternativas para el verano

En las épocas de altas temperaturas uno de los insectos más molestos son los mosquitos. Durante mucho para detener su ingreso hacia los hogares, se utilizaron las mosquiteras tradicionales, pero con el paso del tiempo han ido perdiendo protagonismo,

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Lo que ocurre con las mosquiteras es que no se ajustan a las necesidades actuales de las viviendas. Además, estos elementos requieren de instalación fija que no siempre se permiten en los pisos de alquiler o no se adapta a quienes tienen balcones abiertos. Ante esto es que surgen interesantes alternativas.

¿Cuáles son las alternativas a las mosquiteras tradicionales?

Repelentes naturales: la opción más extendida

Esta es una opción muy popular debido a que los insectos evitan ciertos aromas. Hay aceites vegetales que pueden contribuir a reducir la presencia de mosquitos cuando se usan de manera continuada.

Uno de los más conocidos es la citronela que puedes utilizar en forma de velas, aceites o difusores para crear una barrera olfativa especialmente útil en terrazas, balcones o salones abiertos al exterior. También puedes sumar plantas como lavanda, albahaca o menta.

Tecnología silenciosa: protección sin esfuerzo

Luego nos encontramos con los difusores eléctricos y sistemas de ultrasonidos que se conectan a la corriente y emiten frecuencias o sustancia que alteran el comportamiento de los insectos.

Estos elementos una vez instalados actúan de forma continua sin intervención del usuario. También puedes optar por lámparas de luz ultravioleta que atraen a los insectos hacia un punto concreto donde quedan atrapados, evitando que circulen libremente por la vivienda.

Cortinas magnéticas y barreras sin instalación

Uno de los elementos que se ha vuelto popular es el de las cortinas magnéticas. Las mismas se instalan con adhesivos, sin herramientas ni perforaciones, y pueden retirarse fácilmente cuando termina la temporada de calor.

Soluciones sencillas: ventiladores y trampas ecológicas

Por último, se pueden usar ventiladores que crean corrientes de aire que dificultan el vuelo de los mosquitos, generando una barrera invisible pero eficaz en mesas de exterior o zonas de comida.

También puedes usar trampas ecológicas que se usan con atrayentes naturales sin usar químicos agresivos. Son dispositivos simples, en muchos casos sin electricidad, que requieren poco mantenimiento.