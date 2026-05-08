Rojos o Azules: ¿Quién gana HOY viernes 8 de mayo la serie por la Supervivencia de Exatlón México?

La semana 32 de la novena temporada está llegando a su esperado cierre y la tensión se vive en el alimento con la llegada de dos de las últimas series por la Supervivencia de la novena temporada, que pondrá en riesgo a uno de los miembros de cada atleta.

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El próximo viernes 15 de mayo, los fans de la novena temporada de Exatlón México vivirán el cierre de lo que hasta ahora ha sido la contienda deportiva más peleada de todos los tiempos y será esta noche que defina el cuadro final que competirá por escribir su nombre dentro de la historia del programa.

¿Cómo llegan los atletas a la novena temporada?

De acuerdo a lo que se ha visto en las últimas semanas, ambas escuadras se están disputando el todo por el todo, pero han sido los Azules los que se han colocado como grandes favoritos para evitar poner en riesgo a uno de los suyos.

Especulaciones de los fanaticos

A pesar de que el Equipo Rojo se ha ganado el reconocimiento de los fans debido a la gran resiliencia deportiva mostrada en los últimos encuentros, la victoria Azul por la recompensa de descanso los colocó por encima en el último duelo previo al inicio de la serie por la Supervivencia.

No obstante, a lo largo de la temporada, Exatlón México ha demostrado que nada está escrito y solo será cuestión de tiempo para que sepamos cuál será el equipo que ponga en riesgo a uno de los suyos.

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