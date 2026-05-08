Luna Menguante: los signos más afectados por este tránsito lunar del 9 al 16 de mayo

Desde el 9 y hasta el 16 de mayo de 2026, el cielo entra en una de las fases más introspectivas del ciclo lunar: la Luna Menguante. Durante estos días, la energía comienza a descender progresivamente y muchas personas pueden sentir cansancio, necesidad de hacer pausas, cierre de procesos emocionales o situaciones que obligan a revisar decisiones recientes.

En astrología, esta fase representa depuración, reflexión y preparación para un nuevo comienzo. A diferencia de la Luna Creciente o Llena, donde la energía se expande hacia afuera, la Luna Menguante propone mirar hacia adentro, ordenar prioridades y desprenderse de aquello que ya cumplió su función.

Aunque todos los signos experimentarán esta vibración, algunos sentirán este proceso con más intensidad, especialmente en temas emocionales, vinculares o relacionados con decisiones postergadas. Estas son las personas más afectadas.

Astrología: ¿Qué signos serán los más afectados por la Luna Menguante del 9 al 16 de mayo?

Aries: agotamiento físico y mental. Después de semanas de mucha actividad, podrías sentir una baja energética importante. Será necesario bajar el ritmo y evitar decisiones impulsivas. El cuerpo te pedirá descanso.

agotamiento físico y mental. Después de semanas de mucha actividad, podrías sentir una baja energética importante. Será necesario bajar el ritmo y evitar decisiones impulsivas. El cuerpo te pedirá descanso. Cáncer : emociones del pasado que vuelven. Recuerdos, conversaciones o situaciones familiares pueden movilizarte más de lo habitual. El desafío será no reaccionar desde la sensibilidad extrema.

: emociones del pasado que vuelven. Recuerdos, conversaciones o situaciones familiares pueden movilizarte más de lo habitual. El desafío será no reaccionar desde la sensibilidad extrema. Leo: tensiones en relaciones cercanas. Pueden aparecer diferencias con pareja, amistades o socios. La Luna Menguante te pide escuchar más y controlar el orgullo.

tensiones en relaciones cercanas. Pueden aparecer diferencias con pareja, amistades o socios. La Luna Menguante te pide escuchar más y controlar el orgullo. Libra : dudas y replanteos internos. Decisiones que parecían claras pueden necesitar revisión. Es un momento para observar antes de actuar.

: dudas y replanteos internos. Decisiones que parecían claras pueden necesitar revisión. Es un momento para observar antes de actuar. Escorpio : cierres emocionales profundos. Esta fase puede remover heridas antiguas o vínculos que necesitan una transformación definitiva.

: cierres emocionales profundos. Esta fase puede remover heridas antiguas o vínculos que necesitan una transformación definitiva. Acuario: cansancio social y necesidad de espacio. Podrías sentir distancia emocional o necesidad de desconectarte de ciertas personas para recuperar equilibrio.

Luna Menguante de mayo 2026: ¿Cuál es la energía astrológica disponible?

La Luna Menguante de mayo de 2026, activa entre el 9 y el 16 de mayo, trae una energía de cierre, limpieza, introspección y liberación emocional. Durante esta fase, la luz lunar disminuye, simbolizando el final de un ciclo y la preparación energética para la próxima Luna Nueva del 16 de mayo.

En astrología, esta etapa es ideal para cerrar asuntos pendientes, descansar, ordenar espacios, terminar proyectos iniciados, soltar vínculos desgastados y hacer limpieza energética o emocional. También favorece terapias, introspección, meditación, escritura personal o cualquier actividad que ayude a procesar lo vivido durante el mes.

¿Qué se puede hacer durante la Luna Menguante?

Cerrar ciclos y conversaciones pendientes.

Ordenar ambientes y desprenderse de objetos o cargas innecesarias.

Revisar metas y ajustar planes.

Priorizar el descanso físico y mental.

Conectar con prácticas de introspección y bienestar interior.

¿Qué no se recomienda hacer con Luna Menguante según la astrología?

Iniciar proyectos importantes o compromisos a largo plazo.

Tomar decisiones impulsivas bajo emociones intensas.

Exigirse por encima de los propios límites.

Insistir en situaciones que claramente están pidiendo cierre.

Aferrarse a vínculos, hábitos o estructuras que ya cumplieron su función.

La Luna Menguante no llega para quitar, sino para mostrar qué ya no debe seguir ocupando espacio. Quienes aprovechen esta fase para soltar y reorganizarse llegarán a la Luna Nueva del 16 de mayo con una energía mucho más clara y renovada.