Este es el motivo por el cual las botellas de agua tienen rayas

Sin dudas, te has dado cuenta de que las botellas de agua tienen un diseño que cuenta con rayas que recorren todo el envase. Estas no están simplemente por decoración, sino que cumplen una función importante.

Estas rayas contribuyen a que las botellas sean más resistentes sin necesidad de utilizar más plástico. Así puede mantener el envase su forma y soporta el uso diario sin romperse.

¿Por qué las botellas de agua tienen rayas?

Las rayas lo que hacen es reforzar la estructura de la botella. Estos envases son fabricados con plástico fino y flexible por lo que estos detalles le brindan firmeza. De esta manera resiste mejor la presión sin deformarse.

Si la botella no tuviera estas rayas y fuera lisa pues se podría aplastar, doblar o perder su forma. Los relieves distribuyen la fuerza de manera más pareja y ayudan a que el plástico pueda mantener la rigidez.

Por otro lado, el diseño brinda la oportunidad de producir botellas más livianas ya que se requiere menos material sin que el envase pierda resistencia, lo que reduce costos de producción y facilita el transporte de grandes cantidades.

Recicla esta parte de la botella.|Canva

También tenemos que mencionar que las rayas favorecen el agarre. Al ser una superficie irregular se puede sostener de una mejor manera sobre todo cuando están mojadas.

Esto no es todo ya que las rayas permiten que las botellas soporten mejor el peso por lo que es ideal cuando están agrupadas packs, cajas o pallets. Así, se evita que se deformen con facilidad antes de llegar a los supermercados o a las casas.

Por último, tenemos que mencionar que las hendiduras son para controlar las deformaciones del plástico. Ten en cuenta que cuando la botella se aprieta, se enfría o queda expuesta a cambios de temperatura, el material puede contraerse o expandirse levemente. Lo que hacen las rayas es permitir que los movimientos se den de manera ordenada sin modificar completamente el envase.