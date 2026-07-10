5 manualidades de Peppa Pig que puedes hacer con tus hijos porque son fáciles: paso a paso

Ahora que los niños están por salir de vacaciones, es muy importante que tengan actividades por hacer para que se entretengan y mantengan en práctica parte de lo aprendido en el ciclo escolar. Y una excelente alternativa para lograrlo de forma divertida son las manualidades, pues hacen que echen a volar su imaginación y les ayudan a tener nuevos pasatiempos, sobre todo si están inspirados en caricaturas famosas como Peppa Pig.

Las 5 mejores ideas de manualidades de Peppa Pig que se pueden hacer con pocos materiales