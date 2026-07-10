5 manualidades de Peppa Pig que puedes hacer con tus hijos porque son fáciles: paso a paso
Las manualidades hechas en casa son el plan perfecto para pasar un rato agradable con los niños y hacer que estén un rato entretenidos sin pantallas.
Ahora que los niños están por salir de vacaciones, es muy importante que tengan actividades por hacer para que se entretengan y mantengan en práctica parte de lo aprendido en el ciclo escolar. Y una excelente alternativa para lograrlo de forma divertida son las manualidades, pues hacen que echen a volar su imaginación y les ayudan a tener nuevos pasatiempos, sobre todo si están inspirados en caricaturas famosas como Peppa Pig.
Las 5 mejores ideas de manualidades de Peppa Pig que se pueden hacer con pocos materiales
Máscara de Peppa Pig. Toma un plato desechable limpio y pide a los pequeños que lo pinten de color rosa para hacer una linda máscara. Con un plumón negro traza los ojitos y toma un trozo de cartón de huevo pintado igual de rosa para hacer la trompa. Al final solo haz dos orificios y coloca un resorte para que se sostengan.
Alcancia de Peppa Pig con botellas recicladas. Si quieres que tus hijos se entretengan al mismo tiempo que aprenden nuevos hábitos, está la opción de ponerlos a hacer su propia alcancía de Peppa Pig usando solamente botellas para reciclar. Limpia el recipiente muy bien y traza una apertura en la parte de los laterales, que será por donde entren las monedas cuando se coloque en posición horizontal. Pinta de color rosa y con un pedazo de foamy crea el característico vestido rojo del personaje o tul para su falda de ballet.
Separadores de Peppa Pig hechos en casa. Otra de las ideas más fáciles de manualidades de Peppa Pig para hacerse en casa son los separadores hechos de cartón reciclado y hojas de colores. Solo hay que cortar tiras medianas en forma vertical, forrarlas con las hojas de colores y cubrir con figuras de foamy con la carita de Peppa o George. Para que no se maltrate, cubre de mica y estará lista para usarse en sus libros preferidos.
Marco para fotos de Peppa Pig. Para darle un toque personalizado a la habitación de tus hijos, no siempre hay que comprar cosas nuevas, sino que se pueden incorporar decoraciones hechas a mano y que quedan muy bonitas. Por ejemplo, los portarretratos de Peppa Pig hechos solo con un pedazo de cartón, pintura y diamantina.
Binoculares de George Pig. Siguiendo con las manualidades de Peppa Pig hechas con materiales de segundo uso, están los binoculares de George, su simpático hermano. Se necesitan dos tubos de papel higiénico vacíos, pintura azul, rosa, blanca y negra. Cubre el cartón de colores y dibuja al personaje con un lápiz, para luego perfeccionar con la pintura y un pincel delgado. Une ambos lados con silicón frío y que empiece la diversión.