La sal es uno de los condimentos más importantes, pero no solo sirve para preparar alimentos, sino también para rituales, tal y como sucede con la cultura asiática. El poner este tipo de mineral en la entrada de la casa ayudará a que todos los mexicanos alejen las envidias, según el Feng Shui, técnica milenaria que dice dónde poner las plantas en los hogares para atraer riqueza.

El poner sal en la entrada de la casa sirve como una barrera de protección y de purificación ante las malas vibras y los deseos negativos de personas que dicen ser familia y amigos. Con ello, evitarás que tu hogar, donde puedes adornar tu jardín al reutilizar botellas de vidrio, se contamine y mantenga un ambiente de equilibrio y armonía, pese a esas visitas buscan verte abajo.

Pasos a seguir para poner sal en la entrada de la casa

Para que el ritual de la cultura asiática funcione en tu hogar, debes considerar que hay que utilizar sal gruesa o marina pura; es decir, que no haya sido utilizada en la cocina o reciclada después de ser tirada. Puedes echarla en un recipiente a un costado de la puerta, siempre sin obstruir el paso, o también detrás de una maceta.

Para qué sirve poner sal en la entrada de la casa y por qué todos los mexicanos deberían hacerlo|Pinterest

La sal deberá retirarse y tirarse lejos de la casa cada día o cada 3, a fin de que las malas energías no se queden impregnadas en el recipiente o cerca del hogar. También aconsejan evitar recipientes rotos, plásticos deteriorados o espacios donde la sal pueda humedecerse con facilidad, ya que eso dificulta su mantenimiento.

En México, esta práctica suele combinarse con otros elementos decorativos relacionados con el Feng Shui, como plantas saludables, iluminación, tapetes limpios o espejos colocados en posiciones estratégicas.

Más allá de las creencias personales, mantener la entrada limpia, bien iluminada y libre de obstáculos es uno de los principios básicos de cómo mantener limpio y organizado un hogar.