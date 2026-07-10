¿Cómo se ve el Chef Diego Niño con el pelo suelto? ¡Las FOTOS que muestran su lado más rocker!

El carismático Chef Diego Niño causó furor desde las primeras clases que impartió en el universo MasterChef 24/7 gracias a sus recetas originales, lo interesante de sus temas y a su look arriesgado con cabello largo y barba que lo hizo merecedor a un gran número de fans en Instagram... ¿pero cómo se ve el "Maestro de Fuego" con el pelo suelto?

Así luce el Chef Diego Niño, "Maestro de Fuego" de MasterChef 24/7, con el pelo suelto

Aunque a algunas personas no les agradó mucho ver al Chef Diego Niño manipulando alimentos con barba y pelo largo, pronto se pudo comprobar que con las correctas medidas de higiene y utilizando la protección necesaria esto puede ser posible.

En cada una de sus apariciones en la cocina de MasterChef 24/7, el "Maestro de Fuego" luce su cabellera atada en una coleta sencilla o con diseño de trenza amplia para evitar incidentes que pongan en riesgo la limpieza a la hora de cocinar; por eso, surgió una intrigante pregunta entre muchas fans: ¿cómo se ve con el pelo suelto?





INSTAGRAM/eldiegonito

Sólo necesitamos darnos una vuelta por la cuenta oficial de Instagram del Chef Diego Niño para confirmar que, cuando está en modo relax, sí luce su larga cabellera suelta... ¡y vaya que se le ve súper bien porque le da un look rocker que ha cautivado a más de una persona!

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En estas 3 fotos que te mostramos, el Chef aparece muy sonriente y cariñoso al lado de su esposa Priscila Sobczuk en medio de un ambiente familiar e informal en el que la cocina, al menos de momento, pasa a un segundo plano para darle lugar a la diversión.

Para los seguidores del Chef Diego Niño, el verlo con el pelo suelto sólo puede traerles una imagen a la mente: "Pensé que era Jesús", le comentó una internauta con un emoji de carita muerta de la risa... ¡como ves, el estilo y la sazón pueden combinar muy bien en cualquier ocasión!

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¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?