Chef Zahie Téllez de MasterChef 24/7: “En una paella, todas las proteínas se tienen que sellar”

La paella es un platillo que satisface hasta a los paladares más exigentes. Y contrario a lo que muchas personas llegan a pensar, es bastante fácil hacerla en casa y conseguir un sabor espectacular. Esto ya que desde la perspectiva de la Chef Zahie Téllez de MasterChef 24/7, hay un secreto que nunca falla a la hora de estar incorporando todos los ingredientes y que vale la pena probar para resultados inigualables.

De acuerdo con el tutorial que la experta compartió a través de sus redes sociales, un paso imprescindible al preparar la paella es pasar las proteínas por el fuego y después sumarlas a la receta completa. Este paso garantiza que los sabores se impregnen correctamente y cada producto va soltando un gusto específico que, al fusionarse, queda exquisito.

"Cuando haces una paella, siempre todas las proteínas se tienen que sellar, aunque sean mariscos. Yo recomiendo que se pongan los camarones y apenas cambien de color, los saques, porque así se terminan de cocinar en el arroz. Necesitamos empezar a construir sabor y eso se construye con todo lo que va dejando cada una de las proteínas, que en este caso son los pulpos baby, los calamares y los camarones", explicó la implacable jueza de la cocina más famosa de México.

¿Cuáles son los ingredientes obligatorios para hacer paella?

Si estás pensando en probar tus habilidades culinarias para hacer tu propia paella, lo más importante es tener todos los ingredientes de la receta tradicional para que los sabores sean casi idénticos a los de los restaurantes más prestigiosos. Recuerda que la base de este platillo originario de España es el arroz y el azafrán, pues esto le da el color y el aroma tan característico.

Dependiendo de la versión que tengas en mente, se ocupa también aceite de oliva, ajo, jitomate, pimiento rojo, pimentón dulce, limón, sal. Para hacer una paella de mariscos como la de Zahie Téllez de MasterChef 24/7, se requieren camarones, pulpo, calamares y hasta mejillones.