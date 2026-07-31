5 ideas de stickers de KPop Demon Hunters que transformarán por completo tu Laptop o Tablet este regreso a clases 2026-2027

El regreso a clases para el ciclo escolar 2026-2027 está cada vez más cerca por lo que además de elegir útiles escolares como libretas o mochilas también es el momento perfecto para renovar el aspecto de tu laptop o tablet , por lo que si eres fan de Kpop Demon Hunters, una de las películas más populares del año decorar tu compu con stickers inspirados en los personajes puede convertirla en un accesorio original y lleno de personalidad.

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Con estos stickers plasmados en la herramienta de trabajo de tu hijo o hija e incluso la tuya como padre de familia será una forma de expresar de forma sencilla tus gustos y darle un toque creativo a un objeto que se utiliza día a día en clases o el trabajo. Desde ilustraciones de los protagonistas hasta los amigos de la historia harán que tu laptop destaque desde el primer día.

5 diseños de stickers para Laptop o Tablet

1.- Sticker version chibi de Rumi, Zoey y Mira

Stickers con diseños de las protagonistas de Kpop Demon Hunters, Mira, Zoey y Rumi en versión chibi son ideales para quienes buscan una decoración tierna y colorida, puedes colocarlos en una esquina de la laptop o tablet y dar un toque armonioso con las tres guerreras.

2.- El logo de las HUNTIX

Si prefieres un diseño más discreto puedes utilizar el logo de las Huntrix, grupo musical de la película, tener una versión holográfica o acabado metálico hara que tu herramienta de trabajo luzca moderno sin saturar de estampas.

3.- Sticker de los demonios

Otros diseños que destacan son los demonios, la contraparte de las guerreras, estos seres sobrenaturales son otra gran opción para crear una decoración diferente y con aire de fantasía.

4.- Artículos de K-pop

Si lo que buscas es tener un toque único pero que grite que eres amante de Kpop Demon Hunters sin utilizar a los personajes puedes basarte en artículos que se utilizan como lightstick, vasos, ramen, diamantes etc.

5.- Collage con todos los personajes

Si no puedes elegir un solo diseño, crea un collage mezclando personajes, instrumentos musicales, estrellas, corazones, micrófonos, luces de escenario y detalles en tonos rosa, morado y azul. El resultado será una laptop completamente personalizada.