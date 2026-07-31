MasterChef 24/7: 5 frutas de temporada para fortalecer tus defensas este verano 2026

En MasterChef 24/7 sabemos que el sabor y la salud van siempre de la mano. Con la llegada de los días calurosos de este verano 2026, mantener el sistema inmune al cien por ciento se ha vuelto una prioridad tanto para los aspirantes en las estaciones de trabajo como para quienes cocinan en casa.

De acuerdo con información del portal especializado CuídatePlus, aprovechar las frutas en su punto exacto de maduración no solo garantiza el máximo rendimiento nutricional, sino que aporta ese toque de frescura indispensable para combatir el calor.

Aunque la oferta en los mercados locales se llena de color con opciones que van desde las uvas tempranas, las ciruelas y las nectarinas hasta los paraguayos, las peras, los plátanos o las cerezas, hay cinco joyas frutales de temporada que destacan por su capacidad para proteger nuestro organismo.

Frutas de temporada para cuidar tu salud en verano 2026

Sandía: La reina indiscutible de la época veraniega. Más allá de su altísimo contenido de agua para mantener la hidratación en días intensos, es una fuente natural de licopeno y vitamina C, antioxidantes clave para proteger las células del cuerpo.

Durazno: Jugoso y lleno de dulzura, este fruto aporta una buena dosis de betacarotenos (precursores de la vitamina A) y vitamina C, una combinación ideal para cuidar la piel ante la exposición solar y reforzar la respuesta inmune.

Melón: Con su aroma inconfundible y su frescura, el melón destaca por aportar agua, potasio y vitaminas del complejo B y C, ayudando a recuperar minerales perdidos tras jornadas agotadoras.

Higos: Una delicia de temporada corta que aporta fibra, hierro y potasio. Su dulzura natural los convierte en un ingrediente versátil para platillos dulces o salados en la alta cocina, fortaleciendo además la salud intestinal.