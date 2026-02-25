NO la eches al fierro viejo: 3 ideas para reciclar una lavadora que ya no uses... te encantarán

No todo vale la pena echarlo al fierro viejo; la lavadora vieja que tienes guardada, por ejemplo, puede tener un segundo uso si la reciclas y conviertes en otros objetos de decoración para la casa. En esta selección de 3 ideas, te damos inspiración para que puedas hacerlas paso a paso.

¿Cuáles son las mejores ideas para reciclar una lavadora vieja?

1. Fogatero moderno para el jardín

El tambor de la lavadora te puede funcionar para hacer un fogatero para tu patio. Usa la parte metálica interna con agujeros. Según varios diseños de usuarios en Pinterest, debes hacerlo de la siguiente manera:

Idea de fogatero para jardín con lavadora vieja.|Pinterest

Desarma la lavadora y retira el tambor interno.

Lija los bordes filosos para evitar accidentes.

Lava bien el tambor para quitar residuos.

Aplica pintura resistente al calor (opcional, en color negro mate o metálico).

Coloca una base de herrería o tres patas metálicas para elevarlo del suelo.

Añade una rejilla interior si quieres usarlo como asador.

2. Mesa de centro estilo industrial

No te asustes por el nombre. Usando el tambor de la lavadora vieja, puedes convertirla en una mesa con estilo moderno . Para hacerlo, solo debes seguir estos pasos:

Idea de maceta con lavadora vieja.|Pinterest

Limpia y lija el tambor.

Píntalo en blanco, negro, dorado o cobre (según tu decoración).

Coloca una base de madera circular o agrega ruedas pequeñas.

Encima instala un vidrio redondo templado a la medida.

Puedes meter luces LED dentro para un efecto decorativo.

3. Maceta decorativa en el patio

También puedes usar el tambor para crear una maceta grande para el patio con sistema de drenaje natural usando los agujeros que tiene. Solo debes:

Idea de maceta para reciclar una lavadora vieja.|Pinterest

Retira completamente el tambor.

Coloca una malla interior para que no se salga la tierra.

Pinta el exterior con esmalte anticorrosivo.

Agrega una base con ruedas si quieres moverla.

Planta especies resistentes como suculentas, helechos o una monstera.

¿Cuánto te pueden pagar por vender una lavadora al fierro viejo?

El pago por vender una lavadora vieja al fierro viejo puede variar de acuerdo al estado de conservación del aparato, la marca, el tamaño y otros factores. Usuarios que han vendido sus fierros olvidados señalan que puedes recibir entre 10 y 500 pesos aproximadamente.