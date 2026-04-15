7 ideas para renovar el porche de tu casa y que se vea más bonito esta primavera
Dale tu personalidad al jardín o cochera de la entrada con estos ejemplos que te inspirarán para tener un espacio protegido; además, te recomendamos amuletos de la suert
El porche de una casa es una estructura cubierta que está en la entrada de la casa, generalmente se usa como jardín o para dar la bienvenida a las visitas. Si tienes un espacio similar a este, no desaproveches la oportunidad para renovarlo y darle tu propia personalidad en primavera.
De acuerdo con El Mueble, hay diferentes maneras de darle una renovación al porche de tu casa para que sea de ensueño y lleno de encanto. La mayoría de los diseñadores de interiores recomiendan lo básico: una banca, sofá y plantas. Pero puedes darte una idea con estas propuestas.
Las mejores ideas de porches con estilo
1. Rincón con plantas colgantes
El espacio se llena de verde. Las plantas caen desde el techo o las paredes y crean un ambiente natural y relajado.
Cómo hacerlo:
- Usa macetas ligeras o recicladas
- Cuélgalas con cuerda o ganchos
- Combina plantas de hojas largas con algunas con flores
2. Pared en tonos claros o pastel
Una pared en color verde menta, azul claro o beige ilumina el porche y lo hace ver más amplio.
Cómo hacerlo:
- Elige solo una pared para destacar
- Usa pintura para exterior
- Combina con decoración en blanco o madera
3. Zona de descanso sencilla
Un pequeño espacio con una silla o banca con cojines claros que invita a sentarse y relajarse.
Cómo hacerlo:
- Reutiliza muebles que ya tengas
- Agrega cojines con estampados florales o tonos suaves
- Incluye una mesa pequeña
4. Camino con macetas
Un recorrido hacia la entrada con macetas a los lados que guía la vista y da orden.
Cómo hacerlo:
- Coloca macetas de distintos tamaños
- Alterna plantas verdes con flores
- Puedes añadir piedras o gravilla
5. Iluminación cálida
Luces suaves que hacen el espacio más acogedor por la noche.
Cómo hacerlo:
- Instala guirnaldas de luz en el techo o paredes
- Elige luz cálida
- También puedes rodear plantas o columnas
6. Elementos naturales
Un ambiente cálido con texturas como mimbre, madera y fibras naturales.
Cómo hacerlo:
- Usa canastas como maceteros
- Coloca una alfombra de fibras naturales
- Añade detalles en madera
7. Decoración floral en puntos clave
Detalles florales en puertas o paredes que hacen el espacio más alegre y primaveral.
Cómo hacerlo:
- Coloca una corona de flores en la entrada
- Añade cuadros o adornos florales
- Usa colores suaves para mantener armonía
Amuletos que puedes poner en el porche (o cochera) de tu casa para alejar las malas energías
En el porche o cochera puedes poner amuletos colgantes para proteger la casa de las malas energías, según el Feng Shui. Architectural Digest señala que poner una tortuga negra con un listón rojo ayuda a proteger la casa de las malas lenguas. Otros amuletos fuertes son el ojo de tigre o un cuadro del árbol de la vida.