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7 ideas para renovar el porche de tu casa y que se vea más bonito esta primavera

Dale tu personalidad al jardín o cochera de la entrada con estos ejemplos que te inspirarán para tener un espacio protegido; además, te recomendamos amuletos de la suert

porche casa
Un porche es un espacio de la casa que está a la entrada para las visitas. |(ESPECIAL/Pinterest)

Escrito por: Alexis Ceja | DR

El porche de una casa es una estructura cubierta que está en la entrada de la casa, generalmente se usa como jardín o para dar la bienvenida a las visitas. Si tienes un espacio similar a este, no desaproveches la oportunidad para renovarlo y darle tu propia personalidad en primavera.

De acuerdo con El Mueble, hay diferentes maneras de darle una renovación al porche de tu casa para que sea de ensueño y lleno de encanto. La mayoría de los diseñadores de interiores recomiendan lo básico: una banca, sofá y plantas. Pero puedes darte una idea con estas propuestas.

Las mejores ideas de porches con estilo

1. Rincón con plantas colgantes

El espacio se llena de verde. Las plantas caen desde el techo o las paredes y crean un ambiente natural y relajado.

porche.png
Porche sencillo en casa|(ESPECIAL/Pinterest)

Cómo hacerlo:

  • Usa macetas ligeras o recicladas
  • Cuélgalas con cuerda o ganchos
  • Combina plantas de hojas largas con algunas con flores

2. Pared en tonos claros o pastel

Una pared en color verde menta, azul claro o beige ilumina el porche y lo hace ver más amplio.

porche casa
Un porche es un espacio de la casa que está a la entrada para las visitas. |(ESPECIAL/Pinterest)

Cómo hacerlo:

  • Elige solo una pared para destacar
  • Usa pintura para exterior
  • Combina con decoración en blanco o madera

3. Zona de descanso sencilla

Un pequeño espacio con una silla o banca con cojines claros que invita a sentarse y relajarse.

porche
Un porche (cochera) aesthetic.|(ESPECIAL/Pinterest)

Cómo hacerlo:

  • Reutiliza muebles que ya tengas
  • Agrega cojines con estampados florales o tonos suaves
  • Incluye una mesa pequeña

4. Camino con macetas

Un recorrido hacia la entrada con macetas a los lados que guía la vista y da orden.

cochera de casa.png
Plantas en la cochera de la casa.|Pinterest

Cómo hacerlo:

  • Coloca macetas de distintos tamaños
  • Alterna plantas verdes con flores
  • Puedes añadir piedras o gravilla

5. Iluminación cálida

Luces suaves que hacen el espacio más acogedor por la noche.

porche casa
Entrada de la casa iluminada.|(ESPECIAL/Pinterest)

Cómo hacerlo:

  • Instala guirnaldas de luz en el techo o paredes
  • Elige luz cálida
  • También puedes rodear plantas o columnas

6. Elementos naturales

Un ambiente cálido con texturas como mimbre, madera y fibras naturales.

Cochera porche de la casa
Usa elementos naturales. IDEAS DE PORCHE.|Pinterest

Cómo hacerlo:

  • Usa canastas como maceteros
  • Coloca una alfombra de fibras naturales
  • Añade detalles en madera

7. Decoración floral en puntos clave

Detalles florales en puertas o paredes que hacen el espacio más alegre y primaveral.

Cómo hacerlo:

  • Coloca una corona de flores en la entrada
  • Añade cuadros o adornos florales
  • Usa colores suaves para mantener armonía

Amuletos que puedes poner en el porche (o cochera) de tu casa para alejar las malas energías

En el porche o cochera puedes poner amuletos colgantes para proteger la casa de las malas energías, según el Feng Shui. Architectural Digest señala que poner una tortuga negra con un listón rojo ayuda a proteger la casa de las malas lenguas. Otros amuletos fuertes son el ojo de tigre o un cuadro del árbol de la vida.

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