7 ideas para renovar el porche de tu casa y que se vea más bonito esta primavera

El porche de una casa es una estructura cubierta que está en la entrada de la casa, generalmente se usa como jardín o para dar la bienvenida a las visitas. Si tienes un espacio similar a este, no desaproveches la oportunidad para renovarlo y darle tu propia personalidad en primavera.

De acuerdo con El Mueble, hay diferentes maneras de darle una renovación al porche de tu casa para que sea de ensueño y lleno de encanto. La mayoría de los diseñadores de interiores recomiendan lo básico: una banca, sofá y plantas. Pero puedes darte una idea con estas propuestas.

Las mejores ideas de porches con estilo

1. Rincón con plantas colgantes

El espacio se llena de verde. Las plantas caen desde el techo o las paredes y crean un ambiente natural y relajado.

Porche sencillo en casa|(ESPECIAL/Pinterest)

Cómo hacerlo:

Usa macetas ligeras o recicladas

Cuélgalas con cuerda o ganchos

Combina plantas de hojas largas con algunas con flores

2. Pared en tonos claros o pastel

Una pared en color verde menta, azul claro o beige ilumina el porche y lo hace ver más amplio.

Un porche es un espacio de la casa que está a la entrada para las visitas. |(ESPECIAL/Pinterest)

Cómo hacerlo:

Elige solo una pared para destacar

Usa pintura para exterior

Combina con decoración en blanco o madera

3. Zona de descanso sencilla

Un pequeño espacio con una silla o banca con cojines claros que invita a sentarse y relajarse.

Un porche (cochera) aesthetic.|(ESPECIAL/Pinterest)

Cómo hacerlo:

Reutiliza muebles que ya tengas

Agrega cojines con estampados florales o tonos suaves

Incluye una mesa pequeña

4. Camino con macetas

Un recorrido hacia la entrada con macetas a los lados que guía la vista y da orden.

Plantas en la cochera de la casa.|Pinterest

Cómo hacerlo:

Coloca macetas de distintos tamaños

Alterna plantas verdes con flores

Puedes añadir piedras o gravilla

5. Iluminación cálida

Luces suaves que hacen el espacio más acogedor por la noche.

Entrada de la casa iluminada.|(ESPECIAL/Pinterest)

Cómo hacerlo:



Instala guirnaldas de luz en el techo o paredes

Elige luz cálida

También puedes rodear plantas o columnas

6. Elementos naturales

Un ambiente cálido con texturas como mimbre, madera y fibras naturales.

Usa elementos naturales. IDEAS DE PORCHE.|Pinterest

Cómo hacerlo:



Usa canastas como maceteros

Coloca una alfombra de fibras naturales

Añade detalles en madera

7. Decoración floral en puntos clave

Detalles florales en puertas o paredes que hacen el espacio más alegre y primaveral.

Cómo hacerlo:

Coloca una corona de flores en la entrada

Añade cuadros o adornos florales

Usa colores suaves para mantener armonía

Amuletos que puedes poner en el porche (o cochera) de tu casa para alejar las malas energías

En el porche o cochera puedes poner amuletos colgantes para proteger la casa de las malas energías, según el Feng Shui. Architectural Digest señala que poner una tortuga negra con un listón rojo ayuda a proteger la casa de las malas lenguas. Otros amuletos fuertes son el ojo de tigre o un cuadro del árbol de la vida.