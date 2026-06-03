Manualidades de Masha y El Oso: 4 ideas para hacer cojines de crochet para niños y niñas

Hoy en día muchos de los niños utilizan tabletas y celulares para divertirse, sin embargo hay actividades que desarrollan su creatividad y estimulan sus habilidades por lo que en esta ocasión te presentamos las mejores ideas para que hagas manualidades con los pequeños.

Puede interesarte: Tablas de multiplicar de Super Mario Bros: 5 ideas para aprender con Mario, Luigi y Yoshi

Masha y El Oso: Ideas de cojines de crochet

Estas ideas son perfectas para todos los niños y niñas amantes de los personajes de Masha y El Oso además de que sirven perfecto para decorar espacios como la sala o habitaciones.

Manualidades de Masha y El Oso: Cojines de Oso en forma cuadrada

Esta idea consiste en hacer un cojín café en forma cuadrada. Utilizarás hilo color café fuerte, beige, blanco y negro. La idea consiste en hacer un tejido básico replicando el rostro de Oso. Es importante que solo tejas la funda del cojín ya que esta se la pondrás encima.

Manualidades de Masha y El Oso: Cojines en forma de oso

Esta idea consiste en buscar un cojín redondo y colocarle una funda tejida con la forma de oso, es importante que le pongas orejitas y pestañas a los ojos, mismas que puedes hacer con hijo negro. La nariz deberá ser en forma de triángulo. Puedes elegir el tamaño que prefieras.

Cojines de Masha y El Oso|Crédito: Pinterest

Manualidades de Masha y El Oso: Cojín 3D rosa

Esta idea consiste en tejer una funda para cojín en color rosa y encima de estos colocar dos figuras crochet, una de Masha y otra de Oso. Deberás cocer las figuras con hilo (esto para que queden pegadas en el cojín) y no tendrás que poner resistol ya que esto podría dañarlas. Procura que el cojín sea grande.

Cojines de Masha y El Oso 3D Rosa|Crédito: Pinterest

Manualidades de Masha y El Oso: Cojín 3D Amarillo

Esta idea consiste en tejer una funda para cojín en crochet, pero deberá ser en color amarillo, puedes hacerle bordes en los costados para que luzca diferente además de que puedes seguir un patrón distinto al común para que el cojín resalte. Una vez que esté listo coloca una muñeca de crochet de Masha, esta deberá tener vestido rosa claro para que haga contraste con el cojín.

Cojín de Masha y El Oso amarillo|Crédito: Pinterest

¿Qué materiales se necesitan para hacer cojines crochet?

Para llevar a cabo esta actividad necesitarás ganchillo, hilos de colores o estambre (es preferible que este sea grueso), relleno para fundas de cojín, tijeras y los accesorios que quieras añadir.