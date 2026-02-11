¡Sorprende a tu pareja este 14 de febrero y apoya a tu equipo favorito con estos 6 diseños de uñas para ver el Clásico América vs. Chivas!

Prepárate para vivir el 14 de febrero más épico junto a tu pareja y disfrutar de una tarde cargada de emoción, romance y mucha pasión, pasión futbolera. Este sábado se juega uno de los clásicos nacionales más esperados: el enfrentamiento entre las poderosas Águilas del América y las Chivas Rayadas del Guadalajara, un duelo que paraliza a México y que por casualidad coincide con el Día del Amor y la Amistad. ¿Qué mejor plan que celebrar el amor alentando a tu equipo favorito?

Alista las botanas, vibra con cada jugada y juégatela por completo, pero sin perder el glamour ni la elegancia, pues llegó el momento de que demuestres tu pasión y apoyo con estilo a través de estos seis diseños de uñas ideales para disfrutar el Clásico de Clásicos este sábado.

Si eres americanista, estos tres diseños son perfectos para abrir las alas y mostrar tu amor por las Águilas

El primero es una opción discreta con un toque romántico, utilizando los colores que representan a tu equipo: azul, crema y amarillo, dejando claro de qué lado estás.

El segundo es más atrevido, con brillos y detalles que combinan perfecto con el outfit y la playera de tu equipo. Y el tercero apuesta por tonos sólidos intercalados, aportando un acabado brilloso y moderno que grita orgullo americanista.

Pero si tu corazón late en rojo y blanco y apoyas a las Chivas Rayadas del Guadalajara, estos diseños son para ti

Desde uñas en tono nude con el clásico escudo que hará vibrar tu pasión, hasta diseños totalmente inspirados en el equipo, con sus colores y estilo característico, ideales para robar miradas y enamorar aún más a tu pareja. Y, por supuesto, no pueden faltar los diseños más representativos del Clásico de Clásicos, donde el amor por el fútbol se lleva hasta las manos.