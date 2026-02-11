inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
¡Sorprende a tu pareja este 14 de febrero y apoya a tu equipo favorito con estos 6 diseños de uñas para ver el Clásico América vs. Chivas!

¡Este 14 de febrero, el amor se vive con glamour, pasión… y mucho fútbol!

uñas-clasico-nacional
Notas,
Estilo de vida

Escrito por:  Emma García

Prepárate para vivir el 14 de febrero más épico junto a tu pareja y disfrutar de una tarde cargada de emoción, romance y mucha pasión, pasión futbolera. Este sábado se juega uno de los clásicos nacionales más esperados: el enfrentamiento entre las poderosas Águilas del América y las Chivas Rayadas del Guadalajara, un duelo que paraliza a México y que por casualidad coincide con el Día del Amor y la Amistad. ¿Qué mejor plan que celebrar el amor alentando a tu equipo favorito?

Alista las botanas, vibra con cada jugada y juégatela por completo, pero sin perder el glamour ni la elegancia, pues llegó el momento de que demuestres tu pasión y apoyo con estilo a través de estos seis diseños de uñas ideales para disfrutar el Clásico de Clásicos este sábado.

america.1

Si eres americanista, estos tres diseños son perfectos para abrir las alas y mostrar tu amor por las Águilas

El primero es una opción discreta con un toque romántico, utilizando los colores que representan a tu equipo: azul, crema y amarillo, dejando claro de qué lado estás.

america.3

El segundo es más atrevido, con brillos y detalles que combinan perfecto con el outfit y la playera de tu equipo. Y el tercero apuesta por tonos sólidos intercalados, aportando un acabado brilloso y moderno que grita orgullo americanista.

america 2

Pero si tu corazón late en rojo y blanco y apoyas a las Chivas Rayadas del Guadalajara, estos diseños son para ti

chivas-2

Desde uñas en tono nude con el clásico escudo que hará vibrar tu pasión, hasta diseños totalmente inspirados en el equipo, con sus colores y estilo característico, ideales para robar miradas y enamorar aún más a tu pareja. Y, por supuesto, no pueden faltar los diseños más representativos del Clásico de Clásicos, donde el amor por el fútbol se lleva hasta las manos.

chivas-diseño-1

