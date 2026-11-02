Ni petunias ni geranios: la planta que florece sin importar las heladas

Con la llegada del otoño y el invierno, muchos espacios exteriores pierden la vitalidad y el colorido que los caracteriza durante los meses más cálidos. El descenso de las temperaturas suele marchitar cada planta tradicional como los geranios o las petunias, dejando balcones, terrazas y jardines con un aspecto apagado y sin vida. Sin embargo, el frío no tiene por qué ser un obstáculo para disfrutar de un entorno florecido y radiante.

Existe una alternativa poco conocida pero sorprendentemente resistente, capaz de desafiar las heladas y llenar de matices deslumbrantes tu hogar durante la temporada invernal. Incorporar esta opción en tu espacio exterior es el secreto perfecto para mantener la frescura del jardín todo el año con muy poco mantenimiento.

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¿Qué planta florece en otoño e invierno y soporta el frío?

Se trata del áster es una planta perenne excepcional que destaca por su capacidad de florecer con gran fuerza durante el otoño y el invierno. A diferencia de las especies tradicionales de primavera, esta opción todoterreno soporta sin problemas las heladas severas y las bajas temperaturas. Sus flores, muy parecidas a las margaritas pero de llamativos tonos que van del violeta y el azul al rosa y el blanco, se convierten en las verdaderas protagonistas del jardín en la época más fría.

Además de su indiscutible valor estético, se trata de una variedad muy fuerte y de bajo mantenimiento. Para desplegar todo su esplendor, únicamente requiere estar ubicada en una zona a pleno sol y contar con un suelo que tenga buen drenaje para evitar excesos de humedad en las raíces. Regando de forma moderada, el áster se consolida como la planta ideal para mantener los espacios exteriores vibrantes y llenos de vida durante todo el año.

¿Cómo cuidar las flores de una planta en invierno?

Para cuidar las flores de una planta durante el invierno, lo primordial es protegerlas de las heladas extremas ubicándolas en lugares resguardados o cubriéndolas con telas especiales durante las noches más frías. Asimismo, es fundamental reducir la frecuencia de riego, ya que el agua se evapora con mucha más lentitud y el exceso puede pudrir las raíces. Conviene colocarlas donde reciban la mayor cantidad de luz solar directa posible para compensar las horas reducidas de claridad, suspender los abonos o fertilizantes hasta que llegue la primavera y retirar con cuidado las flores o ramas marchitadas para prevenir la aparición de hongos y plagas.