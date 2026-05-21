5 cortes de pelo de hombre para evitar en calor en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Es oficial, estamos a tan solo 21 días para que dé inicio la Copa Mundial de la FIFA 2026, el evento de fútbol más esperado del año en donde 48 selecciones de todo el mundo se enfrentarán en partidos. Si dentro de tus planes está asistir a alguno de los estadios en los estados que serán sede en México te presentamos los mejores cortes de pelo para que no sufras de calor.

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Cortes de pelo para hombres ideales para no sufrir de calor durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

Las altas temperaturas pueden ocasionar incomodidad y bochornos. Sin embargo, un corte de pelo adecuado evita malestar, es por eso que en esta ocasión te presentamos los mejores cortes de pelo para lucir durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Corte de pelo para hombre: Militar

Este corte de pelo es ideal para todo tipo de rostros y es uno de los más comunes ya que favorece a muchos hombres. Consiste en llevar los lados muy rebajados o bien, completamente rapados. Se distingue porque la parte superior es más larga y con estructura.

Corte de pelo para hombre: Fade

Este corte de pelo significa “degradado”, en este la nuca, patillas y laterales son muy cortos. La parte superior es más larga y se hace el corte con el número 4 de la máquina. La transición luce limpia y nada marcada.

Corte de pelo para hombres militar y fade |Crédito: Pinterest

Corte de pelo para hombre: Buzz

Este corte de pelo se popularizó en los años noventa y es perfecto para los hombres que están comenzando a perder pelo ya que lo disimula. Usualmente se utiliza el número 1 de la máquina y el corte es uniforme por toda la cabeza.

Corte de pelo para hombre: Undercut

Este corte de pelo consiste en casi rapar o mantener muy corto el pelo del contorno inferior de la cabeza mientras que el cabello que se encuentra en la parte superior se deja largo. Puede peinarse hacia arriba para generar más volumen.

Corte de pelo para hombres Buzz y Undercut |Crédito: Pinterest

Corte de pelo para hombre: Francesa clara

Este corte de pelo es uno de los más comunes ya que se considera un clásico. Consiste en llevar la nuca y los lados muy cortos. En la máquina se utilizan números del 0.5 hasta el 1.5. La parte superior se mantiene larga además de que se hace una raya lateral muy marcada que hace que el corte resalte.

cortes de pelo de hombre|Crédito: Pinterest | Pexels

¿Cuándo será la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 dará inicio el próximo 11 de junio en México en el Estadio Azteca. El primer partido será entre la Selección Mexicana y Sudáfrica El evento dará inicio a las 13: 00 hrs (hora centro de la Ciudad de México).