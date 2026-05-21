¿Cómo hacer que la cara se mantenga mate todo el día?

Mantener la cara mate, especialmente en la zona T, no tiene que ver con secar la piel, sino con regular la producción de sebo y utilizar técnicas de capas inteligentes.

El área de la frente, nariz y barbilla es especial porque suele ser más brillante que el resto del rostro, por lo que necesitamos aplicar trucos para evitar que brille durante el día.

Cuando eliminamos drásticamente la grasa, la piel reacciona produciendo aún más aceite para compensar, lo que genera el efecto rebote a mitad del día.

Así consigues que tu cara se mantenga mate todo el día

De acuerdo con las técnicas de maquillistas profesionales, que se aplican en las producciones de filmación y en pasarelas, controlar el brillo de forma prolongada se consigue con lo siguiente:

Doble limpieza nocturna

Usa un limpiador a base de aceite seguido de uno al agua. El aceite disuelve el sebo oxidado de los poros y evita que se obstruyan y produzcan más grasa al día siguiente.

Los mejores consejos para mantener la cara mate durante el día|Pexels: MART PRODUCTION

Hidratación con texturas de gel

Nunca omitas la crema hidratante. Opta por fórmulas libres de aceite y con base de agua. Una piel bien hidratada envía la señal al cerebro de que no necesita segregar más grasa protectora.

La técnica del sandwich de polvos

Aplica una capa muy fina de polvo traslúcido antes de la base de maquillaje y otra después. Esto crea una barrera absorbente que atrapa la grasa esde el origen antes de que arruine tu base.

Uso de niacinamida

Este ingrediente es el estándar de oro para la zona T. Aplicar un suero de niacinamida por la mañana ayuda a reducir el tamaño visual de los poros y regula la actividad de las glándulas sebáceas.

Aplica estos trucos para mantener tu cara mate durante todo el día|Pexels: Pavel Danilyuk

Algunos expertos también recomiendan utilizar papeles absorbentes antes de reaplicar el polvo, así no se creará una tetura pastosa que obstruya los poros.

Además, se recomienda utilizar prebases con silicona, ya que estás actuarán como una especie de tapón temporal y suave que nivelará la textura de la zona T y evitarán que el maquillaje se deslice.

