No tires tus calcetines: reutilízalos con esta increíble idea DIY

Cuando los calcetines se quedan sin su par o se rompen pues son botados a la basura ya que pocos conocen que se les puede dar una segunda oportunidad. Con ideas DIY se pueden reciclar todo tipo de elementos y estos no son la excepción.

Aquí te vamos a contar como transformar esta prenda en un accesorio decorativo para el hogar. Con imaginación y paciencia podrás reducir los residuos y ahorrar dinero así es que pon las manos a la obra.

¿Cómo reutilizar los calcetines?

Esta idea DIY consiste en utilizar los calcetines para hacer un adorno de tela que puede ser utilizado para tope de puertas o como un simple adorno. Lo que necesitas para ello es tijeras, pegamento y elementos decorativos que consideres importantes.

En primer lugar, hay que cortar los calcetines, esto es positivo ya que puedes usar incluso los que están rotos. Luego se van entrelazando las piezas y se van formando una especie de "trenzas" de las longitudes de nuestra elección. Finalmente, las trenzas se unen cosiendo entre sí para dar forma al proyecto final que puede ser un salvamanteles o una alfombra.

Tus calcetines tienen una nueva oportunidad.|Pinterest

También puedes rellenar el calcetín y cerrarlo con un hilo. Luego puedes decorarlo de la manera que consideres para tener un diseño personalizado. Así puedes crear animales, muñecos o lo que se te ocurra.

Estas actividades pueden transformarse en un buen momento para pasar en familia y fomentar el reciclaje. Es importante reutilizar estos elementos porque la industria textil es la que más desechos produce año tras año.

Afortunadamente las iniciativas de reciclaje están ocupando cada vez más lugar en las casas porque es una forma de poder cuidar el ambiente y obtener nuevos objetos creados por uno mismo. Ahora si pon manos a la obra y crea estos increíbles elementos para tu hogar.