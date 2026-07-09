¿'Emmanuel es ‘mala influencia’ para Ixdit en MasterChef 24/7? ¡Los acusan de TAPAR la cama otra vez!

Este jueves, las habitaciones de MasterChef 24/7 lucieron desoladoras: como parte del castigo impuesto por la producción, TODOS los cocineros durmieron sin sábanas ni cobijas para evitar que taparan sus camas como lo hicieron Ixdit y Emmanuel durante semanas... ¡Le chismearon a Camila que la parejita rompió las reglas otra vez, le contó a Jaz y ya saben quién tiene la culpa de todo!

¿Cuáles fueron las nuevas acusaciones contra Ixdit y Emmanuel que podrían traer MÁS castigos en MasterChef 24/7?

Definitivamente, los cocineros de MasterChef 24/7 no pasaron muy buena noche, y por ello algunos de ellos como Jazmín y Camila se dedicaron a descansar luego del reto delivery de este jueves en la Cocina Oculta ... ¡fue en ese momento de chisme donde acusaron a Ixdit y Emmanuel de volver a tapar la cama, ahora con toallas y almohadas!

"¿Sabías que Emmanuel e Ixdit volvieron a poner toallas y almohadas para tapar? Anoche me contaron", le confió Camila a Jazmín; por otro lado, la cocinera apuntó en contra de Emma ya que opina que él es una "mala influencia" que sólo hace quedar mal a quienes le hacen caso en sus ideas.

"Siento que Ixdit es buena muchacha e inteligente, pero Emma es muy pillo y la está jalando mal pedo, a un rollo que no es, él también es lindo pero es rebelde, y en esa rebeldía está jalando a Ixdit", consideró Cami.

Para Jazmín, resulta lamentable que Emmanuel se empeñe en ser rebelde y en buscar su privacidad sin pensar en el daño que le hace a los otros cocineros en el universo MasterChef 24/7.

"Cada quien vemos la vida diferente y todo, sin embargo debería de haber más consideración por parte de Emmanuel, lo quiero, lo estimo, pero no tener... o sea, hacer cosas que no te afectan a ti, sino a los demás, se me hace muy desconsiderado, no quería hablar del tema pero no está chido", opinó.

"Ixdit no es así, pero se deja llevar mucho por Emma, pusieron toallas y almohadas toda la noche para tapar y eso no está bien", concluyó Camila.

Hasta ahora no se sabe si la producción de MasterChef 24/7 impondrá nuevas sanciones por este nuevo acto que rompe con todas las reglas de convivencia en el reality, lo único que sabemos es que en este momento Ixdit la está pasando muy mal por el incidente... ¡le han llovido funas a lo largo del día!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?