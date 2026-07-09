Oculta tus canas con esta mezcla casera y recupera tu tono rubio

Las canas son uno de los principales problemas que aparecen con el paso del tiempo. Ante esto es que muchas mujeres recurren a los tintes comerciales para poder ocultaras, pero aquí te traemos una opción más natural.

¡Hará lo que sea por quedarse con su sobrino! Guadalupe cuida al hijo de su hermano porque nadie tiene tiempo para él

Aquí te vamos a mostrar una mezcla natural y libre de químicos para esconder el cabello gris que permite aclarar el pelo de forma gradual y mantener el rubio desde casa sin dañar el cuero cabelludo.

¿Cómo ocultar las canas naturalmente?

Lo que necesitas para esta mezcla es combinar jugo de limón y té de manzanilla para aclarar suavemente. Este último ingrediente proporciona un tono dorado que integra de manera más armoniosa las canas al rubio natural, mientras que el limón intensifica los reflejos claros.

Es una buena manera para realzar el cabello, logrando un efecto luminoso y sutil sin recurrir a productos químicos agresivos. Lo que necesitas es:



1 taza de agua

1 taza de té de manzanilla concentrado

1 taza de jugo de limón fresco

Paso a paso

La mezcla natural y libre de químicos debe ser aplicada sobre el cabello que se encuentre limpio y ligeramente húmedo, prestando especial atención a las áreas con mayor cantidad de canas. Debes tener en cuenta que la exposición al sol activa el proceso.

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Sigue los siguientes pasos para obtener una cobertura de las canas:

Aplicar con atomizador o pincel en las zonas con mayor cantidad de canas

Dejar actuar 20 a 30 minutos

Enjuagar con agua fría y acondicionar

Ten en cuenta que el tratamiento puede repetirse hasta dos veces por semana. Además, los resultados son graduales, pero te permite esconder el cabello gris y retomar la luminosidad.

Es un tratamiento natural por lo que puedes aplicarlo sin problemas en tu cabello y disfrutar de todos los beneficios que te traen