Así de fácil puedes lograr el Toasty makeup, la tendencia del verano

El mundo del maquillaje tiene una gran cantidad de técnicas para llevar a cabo y una de ellas es el toasty makeup. Este estilo busca imitar el tono tostado y ligeramente rojizo que toma la piel cuando está expuesta al sol.

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Cabe destacar que es una técnica que utiliza la calidez ya que se busca lograr un color que parezca emanar desde el interior de tu piel. Aquí te dejamos el paso a paso para dominar este estilo.

¿Cómo lograr el toasty makeup?

Prepara tu piel con hidratación y protección

Es importante que puedas preparar bien el rostro. Antes de cualquier producto usa una crema hidratante y luego aplica un protector solar de amplio espectro. Cuando tienes la piel humectada los pigmentos se deslizan mejor y la base se ve equilibrada sin cuartearse ni marcar las líneas de expresión.

Elige una base de maquillaje ligera

Las tintas con color o las BB creams son perfectas en este paso. No uses bases de alta cobertura que ocultan las pecas o la porosidad natural de tu rostro. Se recomienda aplicar el producto con los dedos o con una esponja para lograr una capa muy fina que solo unifique el tono. El objetivo es crear un lienzo fresco que reciba bien las texturas cremosas que vendrán después.

Aplica tonos cálidos en los puntos altos

Cabe destacar que el rubor y el bronceador para tener un tono tostado. Es importante que te centres en las zonas donde el sol te daría de forma natural si estuvieras al aire libre. Utiliza pigmentos en formato crema o barra:



Selecciona colores tierra: los tonos coral, terracota, durazno y ámbar

Marca el centro del rostro: pon un poco de producto en el puente de la nariz y en la parte superior de los pómulos.

Sube hacia las sienes: coloca un toque en los laterales de la frente para dar coherencia al bronceado.

Lleva el color a los ojos: usa el mismo bronceador como sombra en el párpado móvil.

Difumina hasta que el color sea parte de tu piel

No debe notarse dónde empieza el bronceador y dónde termina tu piel. Es por esto que debes usar brochas de pelo suelto o una esponja humedecida para integrar los bordes.

Opta por labios suaves y naturales

Por último, para que la atención se la lleven tus mejillas y tu mirada pues los labios deben ser coloreados con:

