5 diseños de piñatas caseras de Princesa Peach de Mario Bros; ideales para los cumpleaños de los niños

‘Mario Bros’ es uno de los videojuegos más famosos a nivel mundial y que ha logrado trascender la pantalla y convertirse en temática de varios cumpleaños infantiles, como es el caso de la decoración de fiestas y sin dudas, que las piñatas no pueden faltar. Por este motivo, es que te compartiremos algunas ideas para que le hagas a tu pequeña sobre la Princesa Peach y que te permitirá ahorrar dinero, ya que no son difíciles de hacer y así serán las 5 ideas que te compartiremos.

La Princesa Peach es uno de los tantos personajes de la franquicia de Mario Bros y quien es la princesa reinante y jefa de Estado del Reino Champiñón en donde reside en su castillo junto con los Toads y quien es el interés romántico de Mario Bros. Más allá de encontrarla en el videojuegos, ha llegado incluso a la pantalla grande y hasta se ha convertido en temática de decoración de cumpleaños infantiles.

Si tu hija te ha solicitado un cumpleaños con temática de Mario Bros, entonces la mejor opción es tener una piñata acorde a la situación; por lo que el personaje que se llevará todas las miradas es la Princesa Peach. Hay que tener en cuenta que predomina la tonalidad rosa y no es necesario gastar tanto dinero en estos adornos, ya que te dejaremos cinco ideas caseras para que hagas.

5 diseños de piñatas de la Princesa Peach

Rostro de la Princesa Peach junto con una estrella

Silueta de la princesa Peach con su varita

Rostro completo de la Princesa Peach

Piñata más pequeña de la Princesa Peach

Número con la imagen de la Princesa y en tonos rosas

Diseños de piñatas de la Princesa Peach pic.twitter.com/aKaL8Ub2HV — ShowMundial (@ShowmundialShow) July 8, 2026

Qué necesitas para estas piñatas

Para poder elaborar la piñata de la Princesa Peach, necesitarás de cartones grandes para remarcar las siluetas, cartón corrugado para los laterales; silicona para pegar, papel crepé dorado, amarillo para el cabello, rosa para el vestido, blanco para sus guantes y azul; y tijera.