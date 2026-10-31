Reutiliza los rollos de papel higiénico y crea un organizador, ideal para la recámara de los niños
De esta manera, podrás decorar esto para el hogar y sin gastar dinero.
Una de las técnicas más importantes que existe es DIY o ‘Hazlo tú mismo’ y que hace referencia al reciclaje de aquellos objetos que creíamos en desuso y que no sirven para nada, desde prendas viejas, elementos del hogar y hasta cartones de papel higiénico, que son los más utilizados para la higiene personal. Lo que tienden a hacer muchas personas es a deshacerse de estos elementos, y por eso, es que deberías convertirlos en unos buenos organizadores para la recámara de los niños y que será elegante.
Entre las características que debemos mencionar de los cartones de papel higiénico, es que son uno de los elementos más usados para la higiene dentro del hogar y que se comete el gran error re botarlos a la basura una vez que se utilizan y se vacían, pero lo que no sabes, es que puedes reciclarlo para poder crear grandes adornos para el hogar gracias a la técnica DIY.
Hacen las paces, Pablo Montero y Mario Mono Osuna recuerdan que solo es un juego, pero advierten que no se callarán
Si estás pensando en remodelar la recámara de tus hijos, no es necesario que gastes tanto dinero, teniendo en cuenta que con un poco de creatividad, podrás obtener grandes resultados; y en este caso, es utilizando los viejos cartones de papel higiénico, para fabricar un organizador para su dormitorio y gracias a los aportes del DIY, te compartiremos el paso a paso de cómo hacer esta manualidad con estos tubos.
Materiales para el organizador con papel higiénico
- Tubos de cartón de papel higiénico
- Pegamento blanco
- Silicona caliente o líquida
- Pinturas de colores
- Tiras de papel
- Cartón
- Goma eva o foami
Cómo hacer el organizador para la habitación
- Recortar una ventana en 5 tubos de cartón de papel higiénico de 1.5 cm x1.5 cm x 4cm
- Dibujar 10 círculos con esta medida y agregar 1 cm extra para hacerle las solapas que usaremos para pegar los tubos
- Seguir recortando 3 tubos más de cartón, coger el tubo más grande y darle otros cortes
- Pintar todas las piezas tanto dentro como por fuera y la elección de los colores quedará a tu gusto para luego pegar todas las piezas, incluyendo las aberturas
- Montar todas las piezas y pegarlas con silicona caliente o líquida
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