Reutiliza los rollos de papel higiénico y crea un organizador, ideal para la recámara de los niños

Una de las técnicas más importantes que existe es DIY o ‘Hazlo tú mismo’ y que hace referencia al reciclaje de aquellos objetos que creíamos en desuso y que no sirven para nada, desde prendas viejas, elementos del hogar y hasta cartones de papel higiénico, que son los más utilizados para la higiene personal. Lo que tienden a hacer muchas personas es a deshacerse de estos elementos, y por eso, es que deberías convertirlos en unos buenos organizadores para la recámara de los niños y que será elegante.

Entre las características que debemos mencionar de los cartones de papel higiénico, es que son uno de los elementos más usados para la higiene dentro del hogar y que se comete el gran error re botarlos a la basura una vez que se utilizan y se vacían, pero lo que no sabes, es que puedes reciclarlo para poder crear grandes adornos para el hogar gracias a la técnica DIY.

Hacen las paces, Pablo Montero y Mario Mono Osuna recuerdan que solo es un juego, pero advierten que no se callarán

Si estás pensando en remodelar la recámara de tus hijos, no es necesario que gastes tanto dinero, teniendo en cuenta que con un poco de creatividad, podrás obtener grandes resultados; y en este caso, es utilizando los viejos cartones de papel higiénico, para fabricar un organizador para su dormitorio y gracias a los aportes del DIY, te compartiremos el paso a paso de cómo hacer esta manualidad con estos tubos.

Materiales para el organizador con papel higiénico

Tubos de cartón de papel higiénico

Pegamento blanco

Silicona caliente o líquida

Pinturas de colores

Tiras de papel

Cartón

Goma eva o foami

Cómo hacer el organizador para la habitación