Ideas DIY: 3 propuestas creativas para diseñar el portal mágico de Demon Hunters con papel celofán para niños
Ideas DIY. Cómo hacer el portal mágico de Demon Hunters con papel celofán para niños.
Las manualidades y las ideas DIY (Hazlo tú mismo) son una maravillosa vía para fomentar la creatividad, la paciencia y la motricidad fina en los más pequeños. Eso es lo que remarcan diferentes reseñas relacionadas con este tipo de prácticas.
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Más allá de ser una excelente forma de entretenimiento lejos de las pantallas, crear proyectos artísticos con las manos permite a los niños y adultos explorar texturas, formas y colores, logrando creaciones con mucha imaginación.
Ideas DIY de Demon Hunters
Muchas de las tendencias actuales en el mundo de las ideas DIY se inspiran en fenómenos culturales y cinematográficos que cautivan a las masas, como la aclamada película Demon Hunters (Las Guerreras K-Pop).
El enorme éxito de las manualidades basadas en este universo radica en su vibrante estética visual, llena de luces neón, portales místico-futuristas y un estilo deslumbrante que conecta de inmediato con el dinamismo y la energía del K-Pop.
¿Cómo hacer el portal mágico?
Tras lo señalado y con el objetivo de traer un poco de esa magia al hogar, el papel celofán se convierte en el aliado perfecto gracias a su transparencia y la forma en que filtra la luz. A continuación, te presentamos 3 ideas DIY con propuestas creativas y fáciles para diseñar el portal mágico de Demon Hunters con papel celofán junto a los niños:
El portal tridimensional con marco de cartón y luces LED
- Materiales: Cartón de una caja reciclada, papel celofán de colores vibrantes (azul, violeta y rosa neón), tijeras, pegamento y una guirnalda de luces LED a pilas.
Paso a paso
- Corta un gran aro o silueta mística en el cartón para crear la estructura base del portal.
- Pega tiras cruzadas y capas superpuestas de papel celofán en el centro del marco para lograr un efecto de energía en movimiento.
- Enreda la guirnalda de luces LED alrededor del marco de cartón.
Atrapasueños / Vitral de ventana "Mundo Demon Hunter"
- Materiales: Platos de papel (o cartulina), papel celofán de varios colores, cinta adhesiva transparente y tijeras.
Paso a paso
- Recorta el centro de un plato de papel para dejar solo el borde como si fuera un marco circular.
- Cubre la abertura posterior con cinta adhesiva transparente o papel autoadhesivo para crear una superficie pegajosa.
- Deja que los niños corten el papel celofán en pequeños triángulos o formas geométricas y los vayan pegando libremente sobre la superficie transparente.
Portal de bolsillo en pantalla de sombras (Caja Teatrillo)
- Materiales: Una caja de zapatos pequeña, papel de calco o papel vegetal, papel celofán multicolor, cartulina negra para las siluetas y una linterna.
Paso a paso
- Recorta el fondo de la caja de zapatos y pega una lámina de papel de calco para crear la pantalla.
- Adhiere capas de papel celofán en el interior para darle el color característico del portal místico.
- Corta en cartulina negra la silueta de los personajes de Demon Hunters y pégalas sobre el celofán.