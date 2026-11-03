Ideas DIY: 3 propuestas creativas para diseñar el portal mágico de Demon Hunters con papel celofán para niños

Las manualidades y las ideas DIY (Hazlo tú mismo) son una maravillosa vía para fomentar la creatividad, la paciencia y la motricidad fina en los más pequeños. Eso es lo que remarcan diferentes reseñas relacionadas con este tipo de prácticas.

Manelyk AMENAZA a Bebeshita en La Granja VIP y dice qué no le perdonaría nunca: “Te cacheteo” (VIDEO)

Más allá de ser una excelente forma de entretenimiento lejos de las pantallas, crear proyectos artísticos con las manos permite a los niños y adultos explorar texturas, formas y colores, logrando creaciones con mucha imaginación.

Ideas DIY de Demon Hunters

Muchas de las tendencias actuales en el mundo de las ideas DIY se inspiran en fenómenos culturales y cinematográficos que cautivan a las masas, como la aclamada película Demon Hunters (Las Guerreras K-Pop).

El enorme éxito de las manualidades basadas en este universo radica en su vibrante estética visual, llena de luces neón, portales místico-futuristas y un estilo deslumbrante que conecta de inmediato con el dinamismo y la energía del K-Pop.

¿Cómo hacer el portal mágico?

Tras lo señalado y con el objetivo de traer un poco de esa magia al hogar, el papel celofán se convierte en el aliado perfecto gracias a su transparencia y la forma en que filtra la luz. A continuación, te presentamos 3 ideas DIY con propuestas creativas y fáciles para diseñar el portal mágico de Demon Hunters con papel celofán junto a los niños:

El portal tridimensional con marco de cartón y luces LED

Materiales: Cartón de una caja reciclada, papel celofán de colores vibrantes (azul, violeta y rosa neón), tijeras, pegamento y una guirnalda de luces LED a pilas.

Paso a paso



Corta un gran aro o silueta mística en el cartón para crear la estructura base del portal. Pega tiras cruzadas y capas superpuestas de papel celofán en el centro del marco para lograr un efecto de energía en movimiento. Enreda la guirnalda de luces LED alrededor del marco de cartón.

Atrapasueños / Vitral de ventana "Mundo Demon Hunter"

Materiales: Platos de papel (o cartulina), papel celofán de varios colores, cinta adhesiva transparente y tijeras.

Paso a paso



Recorta el centro de un plato de papel para dejar solo el borde como si fuera un marco circular. Cubre la abertura posterior con cinta adhesiva transparente o papel autoadhesivo para crear una superficie pegajosa. Deja que los niños corten el papel celofán en pequeños triángulos o formas geométricas y los vayan pegando libremente sobre la superficie transparente.

Portal de bolsillo en pantalla de sombras (Caja Teatrillo)

Materiales: Una caja de zapatos pequeña, papel de calco o papel vegetal, papel celofán multicolor, cartulina negra para las siluetas y una linterna.

Paso a paso

